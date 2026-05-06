L’iPhone Ultra pourrait être le smartphone pliable le plus réparable du marché

Le leaker Instant Digital est revenu aujourd’hui sur son rapport de février consacré au design de l’iPhone pliable. Il affirme désormais que la conception interne de l’appareil en ferait le smartphone pliable le plus facile à démonter et à réparer de l’industrie.

Dans une nouvelle publication sur Weibo, Instant Digital explique que la « logique d’ingénierie sous-jacente incroyablement rigoureuse » de l’appareil aurait « vraiment porté ses fruits ». Selon lui, les futures vidéos de démontage confirmeront ces affirmations lorsque l’appareil sera commercialisé.

Le leaker décrit l’empilement interne des composants comme « logique et élégant ». Il ajoute que le design éliminerait le routage complexe des nappes, qui complique généralement le démontage des smartphones pliables concurrents, pour atteindre à la place « un niveau de modularité vraiment élevé ».

Un rappel du design évoqué en février

Ces commentaires semblent faire référence au rapport publié par Instant Digital le 2 février, qui détaillait plusieurs choix de design pour l’iPhone pliable.

Parmi les éléments évoqués figuraient des boutons de volume déplacés vers la tranche supérieure de l’appareil, Touch ID et le bouton Camera Control placés sur le côté droit, un plateau photo inspiré de l’iPhone Air, une caméra frontale unique dans une découpe en poinçon et seulement deux options de couleurs.

Ce rapport abordait aussi le langage de conception interne de l’appareil, que le leaker présente désormais comme encore plus important que ce que les lecteurs avaient pu imaginer au départ.

Une carte mère placée sur le côté droit

À l’époque, Instant Digital expliquait que la carte mère de l’appareil serait apparemment située sur le côté droit. Pour éviter de faire passer des câbles à travers l’écran vers le côté gauche, où se trouvent les boutons de volume sur tous les autres modèles d’iPhone, Apple aurait décidé de les faire remonter directement vers le haut.

Cette approche permettrait de maximiser l’espace interne, un point essentiel sur un smartphone pliable où chaque millimètre compte.

La structure interne intégrerait aussi un design empilé innovant, avec un espace presque entièrement consacré à l’écran et à la batterie. L’appareil serait également équipé de la plus grande batterie jamais utilisée dans un iPhone.

Un iPhone pliable attendu autour de 2 000 dollars

Instant Digital suit l’iPhone pliable depuis un certain temps. Le leaker a précédemment affirmé que l’appareil serait lancé autour de 2 000 dollars, qu’il serait uniquement compatible eSIM, que les écrans pliables d’Apple approchaient de la production en mars et que le modèle serait proposé avec trois capacités de stockage.

Plus récemment, il a indiqué que le bouton Camera Control était considéré en interne comme une fonction clé de l’iPhone pliable.

Un lancement attendu avec les iPhone 18 Pro

L’iPhone pliable, qui pourrait être appelé iPhone Ultra, devrait être lancé aux côtés de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max à l’automne.

L’appareil intégrerait un écran interne de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, la puce A20, un modem C2, Touch ID et deux appareils photo arrière.