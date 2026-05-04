iPhone Air : le marché des smartphones ultra-fins déjà en perte de vitesse ?

Un leaker sur Weibo suggère aujourd’hui que l’iPhone Air 2 d’Apple pourrait être le seul smartphone flagship ultra-fin de nouvelle génération proposé par une grande marque. Les mauvaises ventes du modèle original auraient poussé les fabricants concurrents à abandonner leurs propres projets de produits similaires.

Le leaker connu sous le nom Digital Chat Station a publié aujourd’hui sur Weibo que l’iPhone Air aurait à peine dépassé les 700 000 activations, même après plusieurs séries de baisses de prix. Sa publication indique aussi qu’un appareil ultra-fin chinois non précisé n’aurait atteint que 50 000 activations, et que son successeur prévu serait désormais dans une situation « très précaire », avec une annulation jugée probable.

Selon lui, l’iPhone Air 2 pourrait donc finir par être le seul flagship ultra-fin de la prochaine génération.

L’iPhone Air aurait fortement déçu depuis son lancement

L’iPhone Air connaît des difficultés commerciales depuis son lancement en septembre 2025. Une enquête de KeyBanc Capital Markets avait relevé une demande « pratiquement inexistante » pour l’appareil.

L’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste de la chaîne d’approvisionnement, a aussi rapporté que les fournisseurs avaient reçu la consigne de réduire leurs capacités de production de plus de 80 % entre le lancement et le début de l’année 2026. L’iPhone Air serait désormais largement considéré comme entièrement sorti de production.

Xiaomi, Vivo et Samsung auraient revu leurs plans

Le mauvais accueil réservé à l’appareil aurait eu des répercussions dans toute l’industrie. Xiaomi aurait prévu un « vrai modèle Air » pour concurrencer l’offre d’Apple, tandis que Vivo visait un design fin dans sa série S de milieu de gamme.

Les deux entreprises auraient finalement suspendu leurs projets liés à ces modèles. Samsung aurait également annulé le Galaxy S26 Edge après les ventes décevantes du Galaxy S25 Edge.

Apple poursuivrait malgré tout avec l’iPhone Air 2

Malgré ce contexte, un autre leaker a affirmé le mois dernier qu’Apple irait de l’avant avec au moins deux générations de l’appareil, quelles que soient les performances commerciales du premier modèle.

Les rapports s’accordent désormais autour d’un lancement au printemps 2027. Ce report serait attribué à la fois aux mauvaises ventes du modèle original et à la nouvelle stratégie de lancement en deux temps d’Apple.

Cette organisation réserverait l’automne 2026 aux iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone pliable, tandis que l’iPhone 18 standard, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 seraient déplacés vers une fenêtre de lancement au printemps 2027. Les rapports de Nikkei Asia, Mark Gurman de Bloomberg et The Information pointent tous vers une sortie début 2027.

Un iPhone Air 2 largement revu par Apple

Apple prévoirait de revoir significativement l’iPhone Air 2 afin de répondre aux principales critiques adressées au premier modèle. The Information a rapporté qu’Apple envisagerait d’ajouter un second appareil photo arrière, probablement un ultra grand-angle pour accompagner le capteur Fusion de 48 mégapixels déjà présent.

Une baisse de prix serait également envisagée. D’autres changements évoqués incluent un poids réduit, un refroidissement par chambre à vapeur et une batterie de plus grande capacité.

Apple aurait demandé à ses fournisseurs un module Face ID ultra-fin afin de libérer de l’espace interne pour le second capteur photo. Selon The Elec, Apple prévoirait aussi d’intégrer à l’iPhone Air 2 une technologie OLED Samsung plus fine et plus lumineuse, appelée CoE, pour Color Filter on Encapsulation. Cette technologie ferait d’abord ses débuts sur l’iPhone pliable.