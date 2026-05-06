L’iPhone 17 se vend mieux que tous les autres smartphones dans le monde cette année

L’iPhone 17 d’Apple a été le smartphone le plus vendu au monde au premier trimestre 2026, avec 6 % des ventes mondiales en volume, selon le dernier Global Handset Model Sales Tracker de Counterpoint Research.

La gamme iPhone 17 a dominé les trois premières places du classement, avec l’iPhone 17 Pro Max en deuxième position et l’iPhone 17 Pro en troisième. L’iPhone 16 de génération précédente est également resté solide à la sixième place, ce qui suggère une demande toujours forte pour ce modèle après ses ventes exceptionnelles l’année dernière.

L’iPhone 17 profite d’un rapprochement avec les modèles Pro

Harshit Rastogi, analyste senior chez Counterpoint, attribue le succès de l’iPhone 17 aux améliorations qui ont rapproché le modèle de base des versions Pro.

Parmi ces nouveautés figurent un stockage de base porté à 256 Go, de meilleurs appareils photo et un écran plus rapide avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

L’iPhone 17 a non seulement enregistré une croissance annuelle à deux chiffres en Chine et aux États-Unis, mais il a aussi triplé ses ventes en Corée du Sud sur le trimestre.

Samsung domine le reste du classement Android

La série Galaxy A de Samsung occupe les cinq autres places restantes du classement, menée par le Galaxy A07 4G, un modèle abordable qui a été le smartphone Android le plus vendu du trimestre.

Le Redmi A5 de Xiaomi complète la liste à la dixième place.

Une concentration record des ventes

Pris ensemble, les dix modèles les plus vendus ont représenté 25 % des ventes mondiales de smartphones, soit la plus forte concentration jamais enregistrée pour un premier trimestre selon Counterpoint.

Dans le même temps, l’iPhone 17 standard devrait bénéficier d’une période de flagship plus longue que d’habitude, avec environ six mois supplémentaires, puisque l’iPhone 18 est attendu pour un lancement au printemps 2027.