iPhone 18 Pro : une fuite de CAD relance le débat autour de la Dynamic Island

De nouveaux rendus CAD supposés de l’iPhone 18 Pro d’Apple circulent sur les réseaux sociaux, relançant le débat autour d’une possible réduction de la Dynamic Island.

Un utilisateur de X nommé @earlyappleleaks a publié l’image en question, affirmant que « le nouveau CAD confirme la Dynamic Island plus petite de l’iPhone 18 Pro ».

Les rendus CAD fuitent souvent depuis les usines et correspondent aux schémas techniques que les fabricants de smartphones partagent avec les fabricants de coques et d’accessoires plusieurs mois avant le lancement d’un appareil. Il est toutefois impossible de savoir si celui-ci est authentique, car le leaker est encore relativement nouveau et doit encore construire sa crédibilité.

Une Dynamic Island plus petite grâce à Face ID sous l’écran ?

La dernière image notable partagée par ce leaker montrait un supposé prototype d’iPhone 18 Pro avec une Dynamic Island plus petite, ainsi que ce qui semblait être un capteur Face ID visible sous l’écran.

Des composants Face ID placés sous la dalle permettraient à Apple de réduire la taille de la Dynamic Island, tout en conservant une partie visible pour la caméra frontale ou certains capteurs.

Des rumeurs contradictoires depuis plusieurs mois

Au cours de l’année écoulée, les rumeurs ont été contradictoires concernant les modèles iPhone 18 Pro. Certaines affirmaient qu’ils conserveraient la Dynamic Island, tandis que d’autres évoquaient une simple découpe en poinçon, avec Face ID sous l’écran et sans Dynamic Island.

Les informations les plus récentes suggèrent toutefois qu’il serait encore trop tôt pour dire adieu à la Dynamic Island.

Avec Mark Gurman de Bloomberg, plusieurs leakers importants sur Weibo et d’autres réseaux sociaux ont affirmé qu’Apple rendrait la Dynamic Island de l’iPhone 18 Pro plus petite, sans pour autant la supprimer.

Des rumeurs similaires avaient déjà circulé l’année dernière au sujet d’une Dynamic Island plus compacte sur l’iPhone 17 Pro. Finalement, elle avait conservé la même taille.

Une nouveauté peut-être repoussée à l’iPhone 19

La plupart des rumeurs évoquant Face ID sous l’écran et la disparition complète de la Dynamic Island sur l’iPhone 18 Pro circulaient au début de l’année 2025. Apple aurait donc pu envisager cette fonction pour la gamme iPhone 18 Pro avant de la repousser, ou ces informations étaient tout simplement incorrectes.

Il est aussi possible qu’il y ait eu une confusion sur les éléments réellement déplacés sous l’écran et ceux qui resteraient visibles.

Plus récemment, le leaker chinois Digital Chat Station a affirmé que l’iPhone 18 Pro n’aurait pas du tout de Dynamic Island plus petite. Selon lui, cette évolution serait repoussée à l’iPhone 19.

Une réponse attendue cet automne

La réponse devrait arriver dans quelques mois. Apple devrait annoncer les modèles iPhone 18 Pro aux côtés de son premier iPhone pliable cet automne.

L’iPhone 18 standard arriverait quant à lui au début de l’année prochaine, dans le cadre d’une nouvelle stratégie de lancement en deux temps.