Le créateur de Notepad++ dénonce une fausse application Mac et une violation de marque

Don Ho, le créateur de Notepad++, affirme que la version macOS du célèbre éditeur de code Windows est une fausse application et qu’elle utilise la marque Notepad++ sans autorisation.

L’application Notepad++ non officielle pour macOS avait récemment attiré l’attention, car de nombreux utilisateurs attendaient depuis longtemps une version Mac native de cet éditeur très populaire sur Windows.

Une application Mac non autorisée

Dans un article de blog, Ho explique que l’application macOS n’est « pas autorisée, pas approuvée et affiliée d’aucune manière » à la version officielle de Notepad++.

Il ajoute que cette situation est « trompeuse, inappropriée et franchement irrespectueuse envers le projet comme envers ses utilisateurs ».

Le développeur du portage va changer le nom

En coordination avec Ho, le développeur du portage macOS, Andrey Letov, a indiqué qu’il allait renommer l’application Mac et le site associé dans les prochains jours.

« En coordination avec Don Ho, le créateur du Notepad++ original, je vais faire évoluer l’identité de la version macOS afin qu’elle existe par elle-même tout en respectant son héritage. Ces mises à jour, comme un nouveau logo, un nom affiné et probablement un nouveau domaine, arriveront avec la version 1.0.6 dans les prochains jours. La continuité pour les utilisateurs existants est une priorité, et je ferai en sorte que la transition soit aussi transparente que possible. Merci pour votre patience. »

Le portage macOS devrait continuer sous une autre marque

Notepad++ fait partie des éditeurs de texte et de code les plus populaires sur Windows depuis plus de 20 ans. De nombreux utilisateurs espéraient depuis longtemps une version Mac.

Il semble que ce portage non officiel va continuer à exister pour le moment, mais avec un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle.

L’important à retenir : il s’agit bien d’une application non officielle.