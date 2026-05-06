ChatGPT devient plus intelligent, plus précis et moins obsédé par les emojis après sa mise à jour

Le modèle par défaut de ChatGPT a été mis à jour vers GPT-5.5 Instant, un modèle qui apporte des améliorations de précision et réduit les hallucinations, en particulier dans des domaines comme la médecine, le droit et la finance, selon OpenAI.

GPT-5.5 Instant est plus performant pour certaines tâches, comme l’analyse d’images, les réponses aux questions STEM et le choix du moment où utiliser la recherche web afin de fournir une meilleure réponse.

Les réponses peuvent aussi être davantage personnalisées, car GPT-5.5 Instant est mieux capable d’exploiter le contexte issu des anciennes conversations, des fichiers et de Gmail. Cette fonction est toutefois actuellement limitée aux abonnés payants.

Des réponses plus directes et mieux structurées

OpenAI affirme que les réponses sont « plus resserrées et plus directes sans perdre en substance », tout en conservant la personnalité de ChatGPT.

Le modèle fournirait donc les mêmes informations, mais avec moins de mise en forme inutile, moins d’emojis et moins de questions de suivi superflues.

Plus de transparence sur les sources utilisées

Tous les modèles de ChatGPT sont aussi mis à jour avec les sources de mémoire. Cette nouveauté permettra aux utilisateurs de voir les anciennes conversations, les fichiers et les autres éléments de contexte utilisés par ChatGPT pour générer une réponse.

Cette évolution devrait aider les utilisateurs à mieux comprendre pourquoi l’assistant fournit certaines informations ou adapte ses réponses à leur situation.

GPT-5.5 Instant devient le modèle par défaut

GPT-5.5 Instant est déployé aujourd’hui auprès de tous les utilisateurs de ChatGPT. Il remplace GPT-5.3 Instant comme modèle par défaut.

Les utilisateurs gratuits peuvent accéder à GPT-5.5 Instant, mais les nouvelles fonctions de personnalisation sont limitées aux utilisateurs Plus et Pro sur le web.

La personnalisation arrivera bientôt sur mobile, avant d’être étendue aux utilisateurs Free, Go, Business et Enterprise dans les prochaines semaines.

Apple Intelligence devra encore attendre

On ne sait pas encore quand l’intégration de ChatGPT dans Apple Intelligence passera à GPT-5.5 Instant.