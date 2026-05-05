L’iPhone du 20e anniversaire pourrait intégrer des boutons haptiques dans ses bords incurvés

Pour le supposé iPhone du 20e anniversaire, Apple continuerait de tester un système de boutons haptiques à semi-conducteurs, destiné à remplacer les boutons mécaniques traditionnels et à renforcer l’apparence parfaitement continue de l’écran, selon le leaker chinois Instant Digital.

D’après le leaker basé sur Weibo, ces boutons auraient déjà passé des tests d’utilisation avec des gants, avec les mains mouillées, dans des températures extrêmes, ainsi qu’avec une coque installée sur le téléphone.

Le leaker affirme aussi que l’iPhone du 20e anniversaire serait équipé d’un microprocesseur à très basse consommation, permettant aux boutons à semi-conducteurs de rester fonctionnels même lorsque l’appareil est éteint ou que la batterie est complètement déchargée.

Un système déjà évoqué par le passé

Ce n’est pas la première fois qu’Instant Digital affirme que des boutons à semi-conducteurs seront présents sur cet appareil. Le leaker avait déjà avancé la même information en octobre 2025, en expliquant que la solution d’Apple intégrerait un retour haptique pour le bouton latéral, les boutons de volume, le bouton Action et le bouton Camera Control.

Apple travaillerait sur un écran incurvé sur les quatre bords de l’appareil, afin d’offrir une expérience visuelle sans bordure. Dans ce contexte, des boutons haptiques à semi-conducteurs pourraient aider Apple à atteindre son objectif apparent : créer un appareil qui ressemble à une plaque de verre sans découpe ni bordures visibles.

Un projet plusieurs fois évoqué, jamais lancé

L’arrivée de boutons à semi-conducteurs sur iPhone fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs années, sans qu’Apple ne les ait encore concrétisées.

Dès 2022, plusieurs rapports suggéraient qu’Apple voulait intégrer ces boutons à l’iPhone 15 Pro en 2023 dans le cadre du « Project Bongo ». Ce plan aurait toutefois été annulé à un stade avancé. Les boutons avaient ensuite été évoqués pour l’iPhone 16 Pro, avant d’être finalement mis de côté pour une durée indéterminée.

D’autres nouveautés ambitieuses évoquées pour 2027

Dans la même publication sur Weibo, le leaker a également listé d’autres fonctions déjà régulièrement associées à l’iPhone prévu pour 2027. Parmi elles figureraient une dalle OLED double couche, Face ID sous l’écran et une caméra frontale sous l’écran.

Il a aussi mentionné une batterie de 6 000 mAh, un système audio sous l’écran qui supprimerait la fente de l’écouteur, la recharge sans fil inversée et une nouvelle génération de Ceramic Shield. Il reste toutefois difficile de savoir si ces derniers éléments reposent sur de nouvelles informations issues de la chaîne d’approvisionnement ou s’il s’agit plutôt d’une liste de fonctions souhaitées.

Une source souvent fiable sur les rumeurs Apple

Instant Digital dispose généralement d’un bon historique concernant les rumeurs Apple. Le leaker a déjà fourni à l’avance plusieurs informations exactes, notamment le lancement imminent de l’iPhone 14 jaune en 2023, ainsi que le dos en verre dépoli de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus.

L’iPhone du 20e anniversaire devrait vraisemblablement sortir à l’automne 2027.