Le Vision Pro abandonné par Apple après l’échec du modèle M5 ?

Apple aurait quasiment renoncé au Vision Pro après l’échec du modèle M5 à relancer l’intérêt pour l’appareil, selon des informations obtenues par MacRumors. Apple a mis à jour le Vision Pro en octobre 2025 avec une puce M5 plus rapide et un bandeau plus confortable, mais sans autre changement matériel majeur. Les consommateurs ne se seraient toujours pas montrés intéressés.

Le Vision Pro est critiqué depuis son lancement pour son prix très élevé et son poids inconfortable. L’appareil pèse plus de 1,3 livre, soit environ 590 grammes. Même avec le bandeau Dual Knit Band plus confortable ajouté par Apple pour mieux répartir le poids, le casque resterait difficile à porter pendant de longues périodes.

Une mise à jour M5 insuffisante pour convaincre

La puce M5 a apporté un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 10 % de pixels rendus supplémentaires et environ 30 minutes d’autonomie en plus. Mais le prix est resté fixé à 3 499 dollars, et les ventes n’auraient pas décollé.

Le Vision Pro serait impopulaire depuis son lancement initial. Apple n’aurait vendu qu’environ 600 000 unités au total. Des sources internes ont indiqué à MacRumors qu’Apple aurait enregistré un pourcentage de retours anormalement élevé, bien supérieur à celui de tout autre produit Apple moderne.

L’équipe Vision Pro aurait été réaffectée

Apple aurait apparemment arrêté de travailler sur le Vision Pro, et l’équipe dédiée aurait été redistribuée vers d’autres équipes au sein de l’entreprise. Certains anciens membres de l’équipe Vision Pro travailleraient désormais sur Siri.

Ce changement n’est pas surprenant, puisque Mike Rockwell, ancien responsable du Vision Pro, dirige l’équipe Siri depuis mars 2025.

Le projet Vision Air aurait lui aussi été stoppé

Les rumeurs autour d’un nouveau Vision Pro ont été contradictoires ces deux dernières années. Apple aurait notamment travaillé sur un Vision Air, plus léger et beaucoup moins cher, mais ce projet aurait été stoppé l’année dernière.

Si Apple parvient un jour à créer un casque de réalité virtuelle nettement plus abordable et plus confortable, la gamme Vision Pro pourrait être relancée. Pour l’instant, l’entreprise n’aurait toutefois aucun projet de nouveau modèle.

Apple n’a pas abandonné commercialement le Vision Pro et continue de vendre le modèle M5.

Apple miserait désormais sur des lunettes connectées

Plutôt que de continuer à expérimenter avec la réalité virtuelle, Apple travaillerait sur des lunettes connectées qui pourraient, à terme, intégrer des capacités de réalité augmentée. La première version serait toutefois plus proche des lunettes Ray-Ban Meta, avec de l’IA, mais sans écran intégré.

Apple n’aurait pas pu réutiliser dans ses lunettes connectées les technologies développées pour le Vision Pro, car elles consommeraient trop d’énergie pour un appareil plus petit et plus léger.