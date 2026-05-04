iPad 12 avec Apple Intelligence : voici quand l’attendre

Un nouvel iPad 12 d’entrée de gamme compatible avec Apple Intelligence semble encore être à plusieurs mois de son lancement, d’après une déclaration partagée cette semaine par un dirigeant d’Apple.

Lors d’une conférence téléphonique consacrée aux résultats financiers jeudi, Kevan Parekh, directeur financier d’Apple, a indiqué que le chiffre d’affaires de l’iPad sur le trimestre de mars à juin ferait face à une « comparaison difficile », en raison du lancement de l’iPad 11 d’entrée de gamme avec puce A16 en mars 2025.

Parekh explique essentiellement que la croissance annuelle du chiffre d’affaires de l’iPad pourrait être affectée sur le trimestre en cours, probablement parce qu’Apple ne prévoit pas de mettre à jour l’iPad d’entrée de gamme pendant ce trimestre, contrairement à ce qu’elle avait fait l’année précédente.

Pas d’iPad 12 attendu avant la fin juin

Si un iPad 12 devait arriver ce trimestre, cette remarque sur une « comparaison difficile » aurait été peu probable.

En résumé, il ne faut pas s’attendre à une sortie de l’iPad 12 pendant le trimestre fiscal actuel d’Apple, qui se termine le 27 juin. Cela semble aussi exclure une annonce lors de la WWDC 2026, prévue du 8 au 12 juin.

Voici la déclaration complète de Parekh : « Nous nous attendons à ce que le chiffre d’affaires total de l’entreprise pour le trimestre de juin progresse de 14 % à 17 % sur un an, ce qui tient compte de notre meilleure estimation de l’offre contrainte. Concernant l’iPad, gardez à l’esprit que nous faisons face à une comparaison difficile liée au lancement de l’iPad équipé de l’A16 l’année précédente. »

Un lancement reste possible plus tard cette année

Même si l’iPad 12 ne semble pas prévu d’ici juin, un lancement plus tard cette année reste possible. En mars, Mark Gurman de Bloomberg affirmait qu’un iPad d’entrée de gamme avec une puce A18 était « prêt » et « toujours prévu cette année ».

Un précédent rapport de Filipe Espósito de Macworld affirmait de son côté que l’iPad 12 intégrerait en réalité une puce A19. Il faudra donc attendre pour savoir quelle information se confirmera.

Dans tous les cas, les puces A18 et A19 sont compatibles avec Apple Intelligence, contrairement à la puce A16 de l’iPad d’entrée de gamme actuel.

Apple Intelligence enfin sur toute la gamme iPad

Apple Intelligence est déjà disponible sur tous les autres iPad de génération actuelle, notamment l’iPad mini, l’iPad Air et l’iPad Pro.

Aucun autre changement majeur n’a été évoqué jusqu’ici pour l’iPad 12. L’appareil devrait donc conserver le même design général que le modèle actuel.

Aux États-Unis, l’iPad d’entrée de gamme est actuellement proposé à partir de 349 dollars et disponible en rose, jaune, bleu et argent.