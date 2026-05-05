iOS 27 permettra de choisir Claude ou Gemini à la place de ChatGPT pour Apple Intelligence

iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 permettront aux utilisateurs de définir des services d’IA tiers comme option par défaut pour certaines fonctionnalités Apple Intelligence, comme les outils d’écriture et Image Playground, selon Bloomberg.

Apple a signé un accord avec Google et prévoit d’utiliser un modèle basé sur Gemini pour Apple Intelligence et Siri dans iOS 27. Mais les utilisateurs pourront aussi choisir leur service d’IA favori comme alternative.

Apple s’est déjà associée à OpenAI pour proposer ChatGPT à la place des options intégrées d’Apple pour Siri, les outils d’écriture et Image Playground sur iOS 26. Avec ses prochaines mises à jour logicielles, d’autres chatbots tiers comme Claude et Gemini seront également disponibles.

Les utilisateurs ne seraient plus limités à ChatGPT

Au lieu d’être limités à ChatGPT, les utilisateurs pourront sélectionner leur service d’IA préféré. Cette ouverture marquerait une évolution importante pour Apple Intelligence, qui deviendrait plus flexible et moins dépendant d’un seul partenaire externe.

Les utilisateurs pourront choisir n’importe quel fournisseur d’IA prenant en charge la nouvelle fonction Extensions d’iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27.

Selon un message affiché dans des versions de test du logiciel et cité par Bloomberg : « Les Extensions vous permettent d’accéder à la demande aux capacités d’IA générative des apps installées, via les fonctionnalités Apple Intelligence comme Siri, les outils d’écriture, Image Playground et plus encore. »

Siri pourrait utiliser des voix différentes selon le service IA

Apple prévoirait aussi de permettre aux utilisateurs de choisir des voix provenant de services d’IA tiers pour Siri. Cette approche permettrait de mieux distinguer les réponses générées par Siri de celles fournies par un autre produit d’IA, comme Gemini.

Siri utiliserait une voix, tandis que les réponses issues d’options d’IA tierces pourraient utiliser une autre voix.