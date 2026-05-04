Pourquoi vous pourriez vouloir attendre avant d’acheter un MacBook Pro

Apple a renouvelé les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec des modèles M5 Pro et M5 Max en mars 2026. Mais selon vos besoins et vos attentes, vous pourriez vouloir faire l’impasse sur cette génération, car un modèle plus ambitieux est en préparation.

Les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max disposent de puces plus rapides, mais ils conservent le même design qu’Apple utilise depuis 2021. Une nouvelle conception, avec une technologie d’écran inédite et des performances encore supérieures, devrait arriver fin 2026 ou début 2027.

Un écran OLED tactile attendu

Le prochain MacBook Pro serait le premier modèle équipé d’un écran OLED, selon les rumeurs. Les iPhone utilisent l’OLED depuis des années, et Apple a lancé un appareil OLED à grand écran avec l’iPad Pro M4 en 2024.

L’OLED présente plusieurs avantages par rapport à l’écran mini-LED des MacBook Pro actuels. Les pixels peuvent être éclairés individuellement, ce qui permet d’obtenir des noirs plus profonds, des couleurs plus lumineuses et aucun effet de halo lié aux pixels voisins.

Cette technologie peut aussi offrir des économies d’énergie par rapport aux écrans mini-LED, des temps de réponse plus rapides et de meilleurs angles de vision. La luminosité de l’OLED peut parfois être un point faible face aux LED, mais les progrès de cette technologie ont aussi permis d’améliorer ce critère. L’association de noirs parfaits et de couleurs vives est particulièrement adaptée aux contenus HDR.

En plus de l’OLED, le prochain MacBook Pro devrait proposer des capacités tactiles.

Apple changerait de position sur le Mac tactile

Apple a répété à plusieurs reprises que le Mac ne deviendrait pas tactile, mais la position de l’entreprise aurait évolué. Plusieurs rumeurs indiquent que des fonctions tactiles arrivent sur Mac, ce qui rapprocherait davantage l’expérience de celle de l’iPad.

Les commandes tactiles seraient disponibles aux côtés des méthodes d’interaction traditionnelles, avec souris, trackpad et clavier. Apple ne supprimerait donc pas les éléments essentiels du MacBook Pro, mais ajouterait une nouvelle couche d’interaction.

Un design revu après plusieurs années

Certaines rumeurs suggèrent que le MacBook Pro OLED sera plus fin. Comme Apple n’a pas modifié le design du MacBook Pro depuis 2021, et que ce passage à l’OLED représente un changement technologique majeur, une refonte semble probable.

Les tailles d’écran resteraient les mêmes, et Apple ne retirerait ni le clavier ni le trackpad.

À la place de l’encoche, le MacBook Pro OLED devrait intégrer une Dynamic Island occupant moins d’espace à l’écran. Cette Dynamic Island serait interactive et pourrait s’étendre de manière contextuelle selon l’application ou la fonction macOS utilisée.

Une puce M6 gravée en 2 nm

Les modèles MacBook Pro OLED devraient être les premiers à utiliser la technologie de gravure en 2 nanomètres d’Apple, attendue avec les puces de la série M6.

Ce changement de procédé devrait offrir des vitesses plus élevées, une consommation réduite et une densité de transistors plus importante. Les performances par watt seraient améliorées, et les puces en 2 nm utiliseraient des transistors nanosheet GAA au lieu de la technologie FinFET.

TSMC indique que cette nouvelle technologie de transistors permettra d’améliorer les performances tout en réduisant la consommation d’énergie.

La 5G pourrait arriver sur Mac

Des rumeurs évoquent depuis quelque temps l’arrivée de la 5G sur les Mac. Si Apple prévoit bien cette évolution, il serait logique de l’introduire avec le MacBook Pro OLED.

Une connectivité cellulaire rendrait le MacBook Pro plus autonome en déplacement, en particulier pour les utilisateurs professionnels qui travaillent souvent hors Wi-Fi.

Une possible appellation Ultra

Les écrans OLED tactiles seraient limités aux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces les plus haut de gamme en raison de leur coût. Apple pourrait même utiliser une nouvelle appellation Ultra.

Il est possible que le modèle OLED M6 soit vendu aux côtés des MacBook Pro M5, M5 Pro et M5 Max existants, plutôt que de les remplacer directement. Dans ce scénario, il faudrait probablement s’attendre à une nette hausse de prix.

Apple pourrait aussi renouveler toute la gamme avec des variantes de puces M6, tout en réservant l’écran OLED aux modèles les plus chers. Si l’écran OLED ou le tactile ne vous intéressent pas, et que vous cherchez un modèle plus abordable, attendre ne sera sans doute pas nécessaire.

Une première génération potentiellement plus risquée

Certaines premières générations de Mac peuvent rencontrer plus de problèmes que prévu. Cela avait notamment été le cas lors de la transition vers le clavier papillon en 2016.

Si vous ne souhaitez pas souscrire AppleCare+ et que les éventuels défauts d’une première génération vous inquiètent, les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max représentent un choix plus sûr.

Un lancement possible début 2027

Le MacBook Pro OLED pourrait arriver dès la fin de l’année 2026, mais il semble désormais plus probable qu’Apple attende le début de l’année 2027.

Apple ferait face à des pénuries de puces qui pourraient l’obliger à conserver plus longtemps le MacBook Pro actuel, afin de constituer suffisamment de stock avant le lancement du nouveau modèle.