macOS 27 dévoilé le mois prochain avec ces nouveautés

Apple dévoilera ses dernières plateformes logicielles lors de la keynote de la WWDC 2026, le lundi 8 juin. Parmi elles figurera macOS 27, la prochaine grande mise à jour destinée aux Mac.

La première bêta développeur de macOS 27 devrait être disponible immédiatement après la keynote, tandis qu’une bêta publique devrait suivre en juillet. Après la phase de test, la mise à jour devrait être publiée pour tous les utilisateurs en septembre.

macOS 26 porte le nom de macOS Tahoe, mais le nom de macOS 27 n’a pas encore fuité.

Siri devrait devenir plus proche de ChatGPT et Gemini

macOS 27 intégrerait une application Siri dédiée avec un historique des conversations. Cette évolution rendrait Siri plus proche de ChatGPT d’OpenAI et de Gemini de Google.

macOS 27 devrait aussi inclure les fonctions Siri personnalisées qu’Apple avait présentées dès la WWDC 2024. Apple avait par exemple montré un utilisateur demandant à Siri des informations sur le vol de sa mère et une réservation de déjeuner, à partir de données récupérées dans les apps Mail et Messages.

Cette fonctionnalité avait été présentée sur iPhone, mais elle devrait aussi arriver sur iPad et Mac.

« Nous sommes impatients d’apporter aux utilisateurs une version plus personnalisée de Siri cette année », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple, lors d’une conférence téléphonique consacrée aux résultats financiers cette semaine.

De nouvelles fonctions Apple Intelligence sont attendues

Plus tôt cette année, Apple et Google ont annoncé que Gemini aiderait à alimenter de futures fonctions Apple Intelligence. Cette intégration ira au-delà de la version plus personnalisée de Siri.

Reste toutefois à savoir précisément quelles nouveautés seront disponibles dans macOS 27.

Une interface pensée pour les Mac tactiles

Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu’Apple préparait une version de macOS optimisée pour le tactile, destinée au MacBook Pro ou au MacBook Ultra avec écran tactile évoqué par les rumeurs.

Par exemple, si un utilisateur touche un bouton ou une commande à l’écran, un ensemble de commandes pertinentes apparaîtrait immédiatement dans un menu autour de son doigt. Et si l’utilisateur touche un élément de la barre de menus en haut de l’écran, les commandes s’agrandiraient afin d’être plus faciles à sélectionner au doigt.

Gurman s’attend à ce qu’un MacBook Pro ou MacBook Ultra avec écran tactile soit lancé d’ici le début de l’année 2027. Ces optimisations tactiles devraient donc logiquement arriver avec macOS 27, même si elles pourraient rester cachées jusqu’au lancement de l’ordinateur.

Apple miserait davantage sur la stabilité

macOS 27 serait comparable à Mac OS X Snow Leopard, sorti en 2009, dans le sens où Apple se concentrerait fortement sur la qualité et les performances sous-jacentes.

L’entreprise devrait intégrer de nombreuses corrections de bugs et améliorations de stabilité. Des ajustements attendus autour du design Liquid Glass pourraient aussi faire partie de cette mise à jour.

Les Mac Intel ne seraient plus compatibles

L’année dernière, Apple a annoncé que macOS Tahoe serait la dernière version majeure de macOS pour les Mac équipés de processeurs Intel. Cela signifie que macOS 27 devrait être compatible uniquement avec les Mac Apple silicon équipés d’une puce M1 ou plus récente.

Apple devrait toutefois continuer à publier des correctifs de sécurité pour certains Mac Intel pendant encore quelques années.

Fin de la prise en charge d’AirPort Time Capsule

À partir de macOS 27, les Mac ne prendront plus en charge l’AirPort Time Capsule ni les autres disques de stockage utilisant l’Apple Filing Protocol, aussi appelé AFP, selon un avertissement affiché par Apple dans macOS Tahoe.

Les sauvegardes Time Capsule nécessiteront donc un disque de stockage compatible avec des protocoles de partage de fichiers plus récents, comme SMBv2 et SMBv3.