MacBook Neo : Apple aurait été prise de court par la demande « hors norme »

Le MacBook le plus abordable jamais lancé par Apple semble rencontrer un très grand succès auprès des clients, d’après les déclarations de Tim Cook cette semaine.

Lors d’une conférence téléphonique consacrée aux résultats financiers jeudi, le PDG d’Apple a déclaré que la réaction des clients au MacBook Neo était « hors norme » depuis la présentation de l’ordinateur portable en mars.

« Nous ne pourrions pas être plus satisfaits de la façon dont les choses se passent actuellement », a-t-il ajouté.

Une demande supérieure aux attentes d’Apple

Apple était déjà très optimiste au sujet du MacBook Neo avant son annonce, mais l’entreprise aurait tout de même sous-estimé l’enthousiasme que l’ordinateur allait susciter, selon Cook.

Le PDG a expliqué que la demande pour le MacBook Neo avait dépassé les attentes d’Apple et contribué à atteindre un nombre record de nouveaux acheteurs de Mac au dernier trimestre.

« Nous sommes très concentrés sur les clients qui découvrent le Mac et sur ceux qui ont conservé leur Mac pendant une très longue période », a déclaré Cook.

Le MacBook Neo est actuellement limité par l’offre

En raison de cette forte demande, Cook a ajouté que le MacBook Neo était actuellement contraint par l’offre.

Pour les commandes passées aujourd’hui, l’Apple Store en ligne aux États-Unis affiche actuellement un délai de livraison de 2 à 3 semaines pour toutes les configurations de l’ordinateur portable.

Le MacBook le moins cher jamais lancé par Apple

Apple a lancé le MacBook Neo le 11 mars, après une semaine de précommandes. Aux États-Unis, son prix démarre à seulement 599 dollars pour le grand public, et même 499 dollars pour les étudiants et les membres du personnel éducatif éligibles.

Propulsé par une version de la puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro, le MacBook Neo est disponible dans les finitions Citrus, Blush, Indigo et Argent.