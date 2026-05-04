Les lunettes connectées IA d’Apple devraient prendre en charge les gestes de la main

Apple développe des lunettes connectées IA destinées à concurrencer des produits comme les Ray-Ban Meta, et MacRumors a obtenu quelques détails supplémentaires sur le travail mené par Apple autour de cet appareil, auprès d’une source interne.

Les lunettes IA intégreraient deux caméras. Une caméra haute résolution serait dédiée à la capture de photos et de vidéos pouvant être partagées sur les réseaux sociaux et utilisées comme des photos prises avec un iPhone.

Une seconde caméra grand-angle de plus faible résolution servirait à lire les gestes de la main et à fournir des informations visuelles à Siri.

Les gestes comme nouvelle méthode d’interaction

Apple utilise déjà une interaction basée sur les gestes de la main avec le Vision Pro. Des rumeurs suggèrent aussi que les AirPods Pro pourraient être mis à jour avec des caméras basse résolution et une prise en charge des gestes.

Apple semble donc vouloir miser davantage sur les commandes gestuelles. Ce mode d’interaction paraît particulièrement adapté lorsqu’aucun écran n’est disponible pour naviguer ou toucher une interface.

Pas d’écran intégré sur la première génération

Les futures versions des lunettes connectées pourraient intégrer un écran pour proposer des fonctions de réalité augmentée. Mais la première génération n’aurait aucun écran intégré.

Apple n’intégrerait pas non plus de LiDAR, de caméras 3D ou de technologies similaires, car ces fonctions consommeraient trop d’énergie.

L’autonomie serait la principale contrainte

L’autonomie représenterait un défi majeur, car Apple doit conserver des lunettes fines et légères. La taille de la batterie serait le principal facteur limitant dans les choix matériels de l’entreprise.

C’est pour cette raison qu’Apple opterait pour un ensemble de fonctions plus limité au lancement, plutôt que pour un produit plus ambitieux mais trop lourd ou trop énergivore.

Plusieurs designs seraient testés par Apple

Selon de récentes rumeurs, Apple testerait plusieurs styles pour ses lunettes connectées, avec l’intention d’utiliser de l’acétate. Ce matériau d’origine végétale est léger et plus flexible que le plastique.

Les lunettes connectées d’Apple intégreraient aussi la version plus intelligente de Siri qu’Apple prévoit d’introduire avec iOS 27.

Un produit proche des Ray-Ban Meta

L’appareil devrait être capable de prendre des photos, d’enregistrer des vidéos et de passer des appels téléphoniques. Les utilisateurs pourraient aussi interagir avec Siri pour poser des questions sur ce qui les entoure.

L’ensemble des fonctionnalités serait donc proche de ce que proposent les Ray-Ban Meta, le produit qu’Apple chercherait directement à concurrencer.

Les rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait présenter un aperçu de ces lunettes plus tard cette année, avec un lancement prévu en 2027. Il reste toutefois possible que leur annonce n’intervienne qu’en 2027.