YouTube : le mode Picture-in-picture bientôt gratuit sur l’iPhone (hors US)

YouTube étend son mode Picture-in-picture sur iPhone et iPad à davantage d’utilisateurs dans le monde, a annoncé aujourd’hui la plateforme. Le mode Picture-in-picture, aussi appelé PiP pour picture-in-picture, va être déployé à l’échelle mondiale. Il ne sera donc plus réservé aux utilisateurs situés aux États-Unis et aux abonnés Premium.

Les utilisateurs non abonnés à Premium dans le monde entier pourront utiliser le PiP pour les vidéos longues qui ne sont pas musicales, sur iOS comme sur Android. Cette possibilité était déjà disponible aux États-Unis, ainsi que pour les abonnés Premium dans le monde entier. Il n’y aura donc pas de changement pour ces utilisateurs.

Une fonction pratique pour regarder une vidéo tout en utilisant une autre app

Les membres Premium Lite pourront toujours utiliser le PiP pour les vidéos longues non musicales. Les abonnés Premium, eux, continueront de profiter du PiP pour les contenus musicaux et non musicaux.

Le mode Picture-in-picture réduit une vidéo dans un petit lecteur flottant qui peut être utilisé en même temps que d’autres applications. Pour utiliser le PiP, il suffit de balayer vers le haut afin de quitter l’application YouTube. La vidéo continue alors de se lire dans une petite fenêtre, que l’utilisateur peut déplacer librement sur l’écran.

Un déploiement prévu dans les prochains mois

Selon YouTube, ces changements seront déployés dans les prochains mois.