Le coût de la mémoire de l’iPhone pourrait quadrupler d’ici 2027

La mémoire pourrait représenter jusqu’à 45 % du coût des composants d’un iPhone d’ici 2027, contre environ 10 % aujourd’hui, selon une analyse de JPMorgan citée par le Financial Times.

Apple achète de la mémoire pour environ 250 millions d’iPhone par an et fait historiquement partie des plus gros clients du secteur. Mais l’entreprise serait désormais passée d’une position où elle pouvait imposer ses conditions à une situation où elle doit rivaliser avec d’autres acteurs pour sécuriser son approvisionnement.

L’IA fait exploser la demande en mémoire

La principale raison serait le développement massif des infrastructures liées à l’IA, largement subventionné actuellement.

Dans la course à la construction de centres de données capables de fournir davantage de puissance de calcul pour les modèles d’IA de pointe, des acheteurs d’infrastructures IA comme Nvidia surenchériraient désormais face aux fabricants d’électronique grand public pour obtenir une offre limitée auprès de fournisseurs comme Samsung, SK Hynix et Micron.

Dans le même temps, des entreprises du cloud effectueraient des paiements anticipés de plusieurs milliards de dollars afin de réserver des capacités de production.

Un changement majeur dans les négociations avec les fournisseurs

Cette situation marque une rupture nette avec les pratiques habituelles du secteur, qui consistaient à s’engager d’abord sur des volumes auprès des fournisseurs, puis à négocier les prix dans un second temps.

La pression sur la mémoire commencerait déjà à remodeler les plans produits d’Apple. Le lancement supposé en deux temps de la gamme iPhone 18 ferait partie de cette nouvelle réalité.

Apple devrait ainsi échelonner la sortie des iPhone 18, en repoussant le modèle le moins cher au printemps 2027 au lieu de lancer toute la gamme dans la fenêtre habituelle de l’automne. Seuls les modèles iPhone 18 Pro seraient lancés en septembre, avec un iPhone pliable qui devrait être présenté à peu près au même moment.

Apple pourrait devoir choisir entre prix et marges

John Ternus, responsable de l’ingénierie matérielle chez Apple, prendra la succession de Tim Cook au poste de PDG le 1er septembre. Tim Cook deviendra de son côté le premier président exécutif d’Apple, un nouveau rôle dans lequel il devrait continuer à intervenir directement dans les opérations quotidiennes.

La première grande décision de Ternus pourrait donc être de déterminer si Apple absorbe la hausse du coût de la mémoire ou si elle la répercute sur les consommateurs.

Selon Wamsi Mohan, analyste chez Bank of America, ce choix pourrait dépendre de la volonté d’Apple de maintenir ses prix pour satisfaire les consommateurs ou d’accepter une baisse de ses marges, en particulier sur des marchés comme l’Inde et la Chine, où l’entreprise est en concurrence avec des fabricants locaux de smartphones.

« D’ici septembre, Apple aura deux options : soit elle augmente les prix [des produits], soit elle dit « allons-y et visons les parts de marché » », a déclaré Mohan au Financial Times. Selon lui, il existe une probabilité raisonnable qu’Apple choisisse de privilégier les parts de marché.