iOS 27 ajouterait de nouveaux outils de retouche photo avec Apple Intelligence

Apple ajouterait de nouveaux outils de retouche photo basés sur Apple Intelligence dans l’application Photos avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, selon Bloomberg.

Apple Intelligence, directement exécuté sur l’appareil, serait capable d’apporter des modifications subtiles à la qualité d’image, au cadrage et à la mise au point. Ces nouvelles capacités viendraient compléter Clean Up, le seul outil de retouche IA qu’Apple a publié à ce jour.

Une nouvelle section Apple Intelligence dans Photos

L’application Photos d’iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 intégrerait une section dédiée aux outils Apple Intelligence lors de la modification d’une image. Les options proposées incluraient Extend, Enhance et Reframe.

Extend permettrait de générer du contenu supplémentaire au-delà du cadre original de la photo, par exemple pour compléter un décor lors d’un changement de recadrage. Cet outil prendrait aussi en charge l’extension des bords d’une image à l’aide de gestes de zoom.

Enhance utiliserait l’IA pour ajuster automatiquement les couleurs, l’éclairage et d’autres paramètres de l’image, de manière similaire à la fonction de retouche automatique déjà disponible aujourd’hui.

Reframe, utilisé avec les photos spatiales, permettrait de modifier la perspective d’une image après sa capture.

Des fonctions encore perfectibles

Apple n’aurait apparemment pas encore réussi à faire fonctionner parfaitement ces outils. Les fonctions Extend et Reframe pourraient donc être retardées ou lancées dans une version plus limitée.

Clean Up, l’outil IA déjà disponible chez Apple, présente encore des limites un an et demi après son lancement. Il peut supprimer des éléments indésirables dans une image, mais il reste moins performant pour reconstruire les zones manquantes que certains outils concurrents proposés par des fabricants de smartphones comme Samsung et Google.

Une présentation attendue à la WWDC 2026

D’autres nouveautés prévues avec iOS 27, notamment les mises à jour de Siri, devraient être détaillées prochainement. iOS 27 sera présenté lors de la keynote de la WWDC 2026, prévue le 8 juin 2026.