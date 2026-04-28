L’écran « Liquid Glass » de l’iPhone du 20e anniversaire ferait disparaître les bordures

L’iPhone du 20e anniversaire d’Apple utiliserait une nouvelle technologie d’écran incurvé capable de mieux dissimuler les bordures de l’écran dans le champ de vision de l’utilisateur, afin d’offrir une expérience visuelle plus pure, selon un leaker chinois.

Apple préparerait une refonte radicale pour l’iPhone du 20e anniversaire, qui pourrait intégrer un écran incurvé sur les quatre bords de l’appareil. Pour y parvenir, Apple utiliserait une dalle quadri-incurvée à profondeur égale fournie par Samsung, et cette solution serait très différente des écrans incurvés classiques.

Un écran incurvé très différent de ceux des smartphones Android

Selon le leaker Ice Universe, « il ne s’agit pas d’un écran quadri-incurvé traditionnel, ni de quelque chose ressemblant aux solutions d’écrans incurvés que nous avons vues sur les téléphones Android au fil des années ».

Cette différence viendrait de sa courbure extrêmement subtile, mais d’autres éléments pourraient aussi entrer en jeu pour créer cet effet visuel.

« Ce qui crée réellement l’impact visuel pourrait être une combinaison sophistiquée de réfraction optique, de structures de guidage de la lumière et d’une illusion visuelle soigneusement conçue », a écrit Ice Universe dans une publication sur X. « Le résultat final pourrait être un écran dont la bordure disparaît presque de la vue, tandis que l’affichage sur les bords reste naturel et sans perturbation ».

Une dalle OLED plus fine et plus lumineuse

Apple adopterait aussi une technologie OLED fabriquée par Samsung appelée COE, pour Color Filter on Encapsulation. Elle permettrait de rendre l’écran de l’iPhone du 20e anniversaire plus lumineux et plus fin que les dalles précédentes.

Selon le leaker, Apple pourrait désigner cette technologie sous le nom de « Liquid Glass Display », en référence à la récente refonte de son interface logicielle.

Le défi d’un écran sans aucune découpe

Pour célébrer les 20 ans de l’iPhone en 2027, Apple souhaiterait idéalement proposer un écran parfaitement continu, sans découpe, afin de maximiser l’impact visuel. Mais dissimuler sous la dalle le système Face ID et la caméra selfie représenterait un défi technique important.

L’analyste spécialisé dans les écrans Ross Young affirme qu’Apple ne disposerait pas encore de Face ID sous l’écran pour un iPhone prévu en 2027. D’autres leakers pensent toutefois que cette intégration reste possible.

Si Apple ne parvient pas à placer tous les composants sous l’écran, l’entreprise pourrait opter pour Face ID sous la dalle, accompagné d’une petite découpe en poinçon pour la caméra frontale.