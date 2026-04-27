XChat est maintenant disponible sur iPhone et iPad

X a recemment lancé XChat, une application de messagerie indépendante pour iPhone et iPad, désormais disponible sur l’App Store.

XChat permet aux utilisateurs de discuter avec n’importe quelle personne présente sur X dans un espace privé et dédié, séparé de l’application principale X. Au lancement, l’application prend en charge les messages directs, les conversations de groupe, les appels audio et vidéo, ainsi que le partage de fichiers.

X affirme que tous les messages sont chiffrés de bout en bout et protégés par un code PIN, sans publicité ni suivi publicitaire.

Une messagerie plus privée et plus complète

XChat propose aussi des messages éphémères, la possibilité de modifier et de supprimer des messages pour tous les participants d’une conversation, ainsi qu’un mécanisme permettant de bloquer ou d’alerter les utilisateurs lorsqu’une capture d’écran est tentée.

L’application est gratuite au téléchargement et nécessite iOS 26.0 ou une version ultérieure.

Une application testée depuis l’année dernière

L’application était en test auprès d’un petit groupe d’utilisateurs bêta depuis l’année dernière. X indique que d’autres mises à jour sont encore prévues.

Benji Taylor, responsable du design chez X, a laissé entendre que XChat n’en était qu’à ses débuts, en déclarant qu’il s’agissait « seulement du début de ce que nous construisons pour la messagerie ».

Une interface adaptée aux codes d’iOS 26

Contrairement à l’application principale X, XChat adopte les conventions de design d’iOS 26, notamment le clavier d’iOS 26. L’application propose plusieurs options de personnalisation, dont les modes clair et sombre, les permissions de messagerie, les réglages des interactions par balayage vers la gauche et plusieurs choix d’icônes d’application.

Un bouton bien visible permet également de revenir rapidement de XChat vers l’application principale X.

Une disponibilité encore limitée

XChat peut désormais être téléchargée depuis l’App Store aux États-Unis. La date de sortie d’une version Android n’a pas encore été annoncée.