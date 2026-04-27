OpenAI travaillerait sur un smartphone IA pour concurrencer l’iPhone

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, OpenAI travaillerait sur un smartphone, ce qui marquerait un revirement important par rapport aux précédentes informations selon lesquelles l’entreprise ne prévoyait pas d’entrer sur le marché des téléphones.

Kuo a partagé les conclusions de ses dernières vérifications dans la chaîne d’approvisionnement dans une publication sur X. D’après lui, MediaTek et Qualcomm auraient été choisis comme partenaires pour les puces, tandis que Luxshare Precision Industry serait le partenaire exclusif pour la fabrication. La production de masse serait prévue pour 2028.

Les caractéristiques exactes des puces et les autres fournisseurs devraient être finalisés d’ici la fin de l’année 2026 ou le premier trimestre 2027.

Le smartphone resterait le meilleur support pour les agents IA

Selon Kuo, le smartphone reste particulièrement bien placé pour l’utilisation d’agents IA, car il serait le seul appareil capable de capter l’état complet d’un utilisateur en temps réel. Cela inclut sa localisation, son activité, ses communications et son contexte, autant d’éléments qu’il décrit comme les entrées les plus importantes pour l’inférence d’un agent IA en temps réel.

Il estime que les agents IA pourraient transformer en profondeur la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur téléphone. L’expérience ne reposerait plus seulement sur l’ouverture d’applications individuelles, mais sur l’exécution de tâches via une interface plus continue, plus contextuelle et plus intelligente.

OpenAI voudrait contrôler le matériel et le système d’exploitation

Kuo affirme aussi que le contrôle complet du système d’exploitation et du matériel serait indispensable pour permettre à OpenAI de proposer un service d’agents IA réellement complet.

Un modèle économique associé à un abonnement pourrait également permettre à l’entreprise de construire un écosystème de développeurs autour de ces agents. Cette approche placerait OpenAI sur un terrain très proche de celui d’Apple, qui maîtrise déjà étroitement l’intégration entre l’iPhone, iOS et ses services.

Luxshare pourrait profiter de cette nouvelle stratégie

Kuo suggère que Luxshare Precision Industry, qui cherche depuis longtemps à réduire sa dépendance aux commandes liées à la chaîne d’approvisionnement d’Apple, pourrait tirer un bénéfice important d’une position précoce dans ce qu’il présente comme la prochaine génération de matériel pour smartphones.

Ce partenariat serait donc stratégique à la fois pour OpenAI, qui aurait besoin d’un industriel capable de produire à grande échelle, et pour Luxshare, qui pourrait diversifier ses activités au-delà d’Apple.

Un changement de cap par rapport aux précédents projets matériels

Ce développement représenterait un changement notable dans la stratégie matérielle publiquement associée à OpenAI. Jusqu’ici, les précédents rapports décrivaient plutôt les ambitions de l’entreprise autour de nouveaux formats non assimilables à un téléphone, développés en collaboration avec Jony Ive.

L’ancien responsable du design d’Apple a rejoint l’écosystème d’OpenAI après le rachat de sa startup io Products pour 6,5 milliards de dollars. Les projets évoqués incluraient notamment une enceinte intelligente, qui pourrait être le premier produit lancé, ainsi que des lunettes connectées, une lampe intelligente et potentiellement des écouteurs.

Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer d’OpenAI, a précédemment indiqué que la première annonce matérielle était attendue au second semestre 2026, avec un lancement autour du début de l’année 2027.

Une menace directe pour l’iPhone d’Apple

Le même jour que la publication de l’analyse de Kuo, Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a écrit sur X qu’il semblait être « le bon moment pour repenser sérieusement la façon dont les systèmes d’exploitation et les interfaces utilisateur sont conçus ».

Un tel appareil placerait évidemment OpenAI en concurrence directe avec l’iPhone d’Apple, sur un marché où l’intégration entre matériel, logiciel et services IA pourrait devenir un facteur clé de différenciation.