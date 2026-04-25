OpenAI lance GPT-5.5 en promettant des progrès pour le codage agentique et la recherche

OpenAI a annoncé le lancement de GPT-5.5, la dernière évolution de sa famille de modèles qui alimente notamment ChatGPT et Codex. D’après l’entreprise, GPT-5.5 inaugure « une nouvelle classe d’intelligence pour le travail réel et les agents ».

OpenAI présente GPT-5.5 comme un modèle plus performant sur les tâches en plusieurs étapes. L’entreprise affirme qu’il sait mieux planifier, utiliser des outils et vérifier ses propres réponses avec moins de supervision de la part de l’utilisateur. OpenAI met en avant des gains dans le codage agentique, l’utilisation de l’ordinateur et les travaux de recherche scientifique en phase précoce.

Un modèle pensé pour les tâches complexes

Selon OpenAI, GPT-5.5 Thinking apporte « une aide plus rapide sur des problèmes plus difficiles », tandis que GPT-5.5 Pro est présenté comme un partenaire de recherche pour les questions les plus complexes, là où la précision compte davantage que la vitesse.

OpenAI explique aussi que son nouveau modèle est plus efficace en tokens, ce qui signifie que les tâches dans Codex devraient, en théorie, se terminer avec moins de surcoût malgré la montée en gamme du modèle. Dans son annonce, l’entreprise précise même avoir ajusté l’expérience Codex pour que GPT-5.5 fournisse de meilleurs résultats avec moins de tokens que GPT-5.4 dans la majorité des cas.

Disponibilité dans ChatGPT et Codex

Dans ChatGPT, GPT-5.5 Thinking est en cours de déploiement pour les abonnés Plus, Pro, Business et Enterprise. De son côté, GPT-5.5 Pro est réservé aux offres Pro, Business et Enterprise. Le centre d’aide d’OpenAI indique également que GPT-5.5 Pro est aussi disponible sur les offres Edu, tandis que GPT-5.5 n’est pas proposé pour les environnements ChatGPT for Healthcare, qui continuent d’utiliser GPT-5.4.

Dans Codex, GPT-5.5 est disponible sur les offres Plus, Pro, Business, Enterprise, Edu et Go, avec une fenêtre de contexte de 400K. OpenAI indique aussi que GPT-5.5 est proposé dans un mode Fast, capable de générer des tokens 1,5 fois plus vite, mais à un coût 2,5 fois plus élevé.

L’API arrive bientôt

OpenAI précise enfin que l’accès à GPT-5.5 via l’API arrivera « très bientôt ». L’entreprise prévoit de proposer gpt-5.5 dans les API Responses et Chat Completions, avec une fenêtre de contexte de 1 million de tokens. Elle prévoit également de proposer gpt-5.5-pro dans l’API pour les usages qui nécessitent une précision encore plus élevée.