MacBook Ultra en préparation : 6 nouveautés qui pourraient tout changer

Alors que les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces viennent tout juste d’être mis à jour avec les puces M5 Pro et M5 Max en mars, des changements bien plus importants se profileraient déjà à l’horizon.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les modèles MacBook Pro les plus haut de gamme devraient bénéficier d’une refonte majeure d’ici début 2027, et Apple pourrait même utiliser l’appellation MacBook Ultra pour les désigner. Si ce choix se confirme, le MacBook Ultra deviendrait vraisemblablement un modèle encore plus haut de gamme et plus cher, placé au-dessus du MacBook Pro dans la gamme.

Jusqu’à six nouveautés sont évoquées à ce stade : un écran OLED, des fonctions tactiles, une Dynamic Island, des puces M6 Pro et M6 Max gravées en 2 nm, un design plus fin et une connectivité cellulaire intégrée.

Un lancement qui pourrait glisser à 2027

Le calendrier exact reste encore flou, mais Mark Gurman a récemment expliqué que début 2027 semblait désormais plus probable que fin 2026, en raison de la pénurie mondiale de puces mémoire. Les contraintes actuelles sur l’approvisionnement en RAM pourraient donc repousser le lancement.

Il faut aussi noter que le MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme avec la future puce M6 ne devrait pas profiter de la majorité des changements listés ici. Les évolutions les plus marquantes concerneraient surtout les configurations plus premium.

Apple n’a plus profondément redessiné le MacBook Pro depuis 2021, lors du lancement des modèles M1 Pro et M1 Max. Le MacBook Ultra représenterait donc la première grande refonte de cette famille en au moins cinq ans, ce qui explique pourquoi de nombreux acheteurs préfèrent attendre.

Un premier MacBook avec écran OLED

Qu’Apple conserve le nom MacBook Pro ou passe à MacBook Ultra, ces futurs modèles devraient être les premiers MacBook équipés d’un écran OLED.

Les MacBook Pro actuels utilisent encore une dalle LCD avec rétroéclairage mini-LED. Le passage à l’OLED permettrait d’améliorer la qualité d’image, avec des couleurs plus riches, un contraste supérieur et de vrais noirs.

Apple utilise déjà l’OLED sur ses iPhone, sur l’Apple Watch et sur l’iPad Pro actuel. Le MacBook resterait donc l’un des derniers grands produits Apple à ne pas encore avoir franchi ce cap.

Le tactile ferait son arrivée sur Mac

Le MacBook Ultra ne se contenterait pas de passer à l’OLED. Son écran intégrerait aussi des capacités tactiles.

Cela permettrait aux utilisateurs de Mac d’interagir à la fois avec leurs doigts et avec les méthodes plus classiques comme le clavier, la souris ou le trackpad.

Steve Jobs avait autrefois expliqué qu’un Mac tactile provoquerait de la fatigue dans les bras, mais cette déclaration remonte à plusieurs années. Apple change parfois d’approche lorsque le contexte technologique évolue, et cette rumeur laisse penser que ce pourrait être le cas ici.

Une Dynamic Island à la place de l’encoche

Autre changement d’affichage évoqué pour le MacBook Ultra : une caméra en poinçon, qui ouvrirait la voie à une Dynamic Island en remplacement de l’encoche.

Avec une Dynamic Island, le MacBook Ultra franchirait un pas de plus vers un écran presque bord à bord, avec des bordures plus fines. Comme sur l’iPhone, cette zone pourrait afficher des informations contextuelles comme des alertes de batterie faible ou des indicateurs de connexion des AirPods autour de la caméra placée au centre supérieur de l’écran.

Des puces M6 Pro et M6 Max en 2 nm

C’est sans doute la nouveauté la plus attendue : le MacBook Ultra devrait être propulsé par les futures puces M6 Pro et M6 Max.

Point particulièrement important, ces puces seraient fabriquées avec le procédé 2 nm avancé de TSMC, ce qui devrait permettre des gains plus marqués que d’habitude en performances et en efficacité énergétique d’une génération à l’autre. Les puces M5 Pro et M5 Max actuelles restent, elles, basées sur le procédé 3 nm de troisième génération de TSMC.

Un design plus fin

Le MacBook Ultra devrait aussi adopter un design plus fin que l’actuel MacBook Pro.

Le passage du LCD mini-LED à l’OLED contribuerait naturellement à cet amincissement, et d’autres ajustements internes pourraient aussi aider Apple à affiner davantage la machine.

Pour l’instant, rien n’indique qu’Apple envisage de supprimer à nouveau des ports comme HDMI, MagSafe ou le lecteur de carte SD pour parvenir à ce résultat. Ce choix avait été très mal perçu la dernière fois qu’Apple avait suivi cette direction.

Une connectivité cellulaire intégrée reste possible

Les Mac peuvent déjà accéder à un réseau cellulaire via le Partage de connexion d’un iPhone ou d’un iPad à proximité, mais Apple aurait au moins envisagé une connectivité cellulaire native pour de futurs Mac.

Si ce projet se concrétise, le MacBook Ultra pourrait intégrer le modem C1X d’Apple ou un futur C2, avec prise en charge de la 5G et de la LTE.