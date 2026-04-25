iPhone Ultra pliable : ces 5 fonctions clés manqueraient malgré un prix de 2 000 dollars

Le premier iPhone pliable d’Apple, surnommé « iPhone Ultra », pourrait faire l’impasse sur au moins cinq fonctions importantes présentes sur les iPhone 18 Pro, malgré un prix attendu autour de 2 000 dollars.

De récentes images de maquettes partagées par Sonny Dickson et Vadim Yuryev semblent révéler deux absences qui n’avaient pas encore été vraiment évoquées pour l’iPhone Ultra : MagSafe et le bouton Action.

Des maquettes qui donnent de nouveaux indices

Les maquettes d’iPhone sont utilisées à la place des vrais appareils pour les tests, en particulier par les fabricants d’accessoires. Ces derniers s’en servent pour produire en masse des coques et d’autres produits avant l’annonce officielle des nouveaux modèles, ce qui exige un haut niveau de précision dans les dimensions et la fabrication.

Les deux séries de maquettes montrent que les boutons de volume seraient placés sur la tranche supérieure de l’appareil, alignés à droite, dans une disposition proche de celle de l’iPad mini. Cette particularité avait d’abord été évoquée par le leaker Instant Digital sur Weibo, selon qui la carte mère serait apparemment située sur le côté droit de l’appareil.

Pour éviter de faire passer des câbles à travers l’écran vers le côté gauche, où se trouvent les boutons de volume sur tous les autres modèles d’iPhone, Apple aurait choisi de les faire remonter directement vers le haut. Cette solution permettrait de maximiser l’espace interne, un enjeu crucial sur un appareil pliable aussi fin.

Le bouton Action pourrait disparaître

Si le bouton d’alimentation et les boutons de volume dans leur nouvel emplacement sont clairement visibles sur les maquettes, le bouton Action est curieusement absent. Cela suggère que l’iPhone Ultra pourrait devenir le premier iPhone sans bouton Action ni interrupteur de silencieux.

Apple a introduit le bouton Action avec l’iPhone 15 Pro pour remplacer l’interrupteur de silencieux. Depuis, cette commande est arrivée sur tous les modèles d’iPhone actuellement disponibles.

MagSafe pourrait aussi manquer à l’appel

Les images des maquettes d’iPhone pliable publiées jusqu’ici ont été montrées aux côtés de modèles factices d’iPhone 18 Pro et d’iPhone 18 Pro Max. Comme la plupart des maquettes destinées aux accessoiristes, ces versions des modèles haut de gamme affichent clairement les empreintes précises du réseau interne d’aimants MagSafe, afin d’aider les fabricants à aligner correctement leurs accessoires.

Or, ces empreintes sont absentes des maquettes de l’iPhone pliable. Cela laisse penser que l’appareil pourrait ne pas proposer MagSafe. Ce point reste encore spéculatif, mais avec une épaisseur attendue de 4,5 mm, l’iPhone Ultra devrait être de loin l’iPhone le plus fin jamais conçu par Apple. Il n’est donc pas impossible qu’il soit trop mince pour intégrer MagSafe.

Le retour inédit de Touch ID sur un modèle ultra haut de gamme

L’iPhone Ultra serait trop fin pour accueillir le système de caméra TrueDepth d’Apple, indispensable à l’authentification Face ID et aujourd’hui intégré à la Dynamic Island. En conséquence, Apple devrait revenir à Touch ID sur cet appareil.

Le dernier iPhone équipé de Touch ID était l’iPhone SE 3 de 2022, où cette technologie faisait partie d’une proposition plus abordable. Le dernier iPhone haut de gamme avec Touch ID était l’iPhone 7 en 2016. Le retour de Touch ID comme seule méthode d’authentification sur ce qui serait l’iPhone le plus premium de la gamme serait donc une décision sans précédent.

Deux capteurs photo au dos, pas de téléobjectif

Comme le montrent les maquettes, qui confirment de nombreuses rumeurs, l’iPhone Ultra ne devrait embarquer que deux appareils photo arrière. Il s’agirait probablement d’un grand-angle et d’un ultra grand-angle, comme sur l’iPhone 17.

Contrairement aux iPhone Pro, il n’y aurait donc pas de troisième capteur avec téléobjectif. Pour un modèle positionné au-dessus des iPhone Pro, cette absence pourrait être particulièrement remarquée.

Cinq absences possibles malgré un tarif très élevé

De précédentes rumeurs indiquent aussi que l’iPhone Ultra n’aurait pas d’emplacement pour carte SIM physique, à l’image de l’iPhone Air, et qu’il serait uniquement compatible avec l’eSIM.

L’iPhone Ultra pourrait donc être privé de plusieurs éléments importants : Face ID et le système TrueDepth, le téléobjectif et le troisième capteur arrière, MagSafe, le bouton Action et l’emplacement pour carte SIM physique.

L’iPhone Air ne dispose pas de capteurs arrière ultra grand-angle et téléobjectif, ni d’emplacement pour carte SIM ou de haut-parleurs stéréo. Avec son design ultra-fin, son cadre en titane et son dos en verre, l’iPhone Ultra devrait être très proche de l’iPhone Air sur le plan du design. Il est donc possible qu’Apple fasse des compromis similaires sur ce modèle lors de son lancement prévu plus tard cette année.

Pour l’instant, rien n’indique que l’iPhone Ultra sera privé de haut-parleurs stéréo. Mais compte tenu des autres compromis de conception qu’Apple semble avoir retenus, cette possibilité ne peut pas être totalement exclue.

Un prix qui pourrait rendre ces compromis difficiles à accepter

Le prix de départ supposé de l’iPhone Ultra varie selon les rumeurs, mais les différents rapports s’accordent sur un point : il ne serait pas inférieur à 1 999 dollars.

À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro débute à 1 099 dollars et dispose de toutes les fonctionnalités évoquées comme potentiellement absentes de l’iPhone Ultra. Les compromis du modèle pliable pourraient donc faire débat, compte tenu de son positionnement tarifaire nettement plus élevé.

L’appareil devrait être lancé à l’automne aux côtés de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max.