iPhone 18 : le modèle standard pourrait passer à 12 Go de RAM

Selon l’analyste Dan Nystedt, l’iPhone 18 standard pourrait intégrer 12 Go de mémoire vive pour la première fois.

Dans une nouvelle publication sur X, Nystedt affirme que l’iPhone 18 standard proposerait la même quantité de RAM que celle introduite par Apple sur l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max en septembre dernier. Ce serait la première fois que le modèle d’entrée de gamme de l’iPhone serait livré avec autant de mémoire.

Une montée en puissance attendue avec la puce A20

Nystedt a également rappelé une précédente rumeur selon laquelle Apple aurait réservé la première production de puces en 2 nm de TSMC pour la puce A20, qui devrait équiper toute la gamme iPhone 18.

D’après ce rapport, le procédé de gravure en 2 nm de TSMC offrirait 15 % de performances de calcul supplémentaires par rapport au 3 nm, sans perte d’efficacité énergétique. La gamme iPhone 17 utilise actuellement le nœud N3P en 3 nm de TSMC.

Apple Intelligence pourrait expliquer ce passage à 12 Go de RAM

Le passage à 12 Go de RAM sur le modèle de base serait probablement lié à Apple Intelligence. Apple devrait présenter de nouvelles fonctionnalités d’IA plus avancées avec iOS 27, que l’entreprise devrait annoncer lors de la WWDC, le 8 juin.

Les traitements d’IA directement réalisés sur l’appareil demandent beaucoup de mémoire. En maintenant l’iPhone d’entrée de gamme capable d’exécuter pleinement Apple Intelligence, Apple aurait donc une bonne raison d’aligner la mémoire du modèle standard sur celle des modèles Pro de l’année précédente.

Un lancement décalé pour l’iPhone 18 standard

L’iPhone 18 ne devrait pas être lancé en même temps que l’iPhone 18 Pro cet automne. Apple prévoirait de repousser la sortie du modèle standard au début de l’année 2027, aux côtés de l’iPhone 18e et d’une deuxième génération d’iPhone Air.

Les modèles Pro, ainsi que le très attendu iPhone pliable, devraient quant à eux être commercialisés dans le calendrier habituel de l’automne.