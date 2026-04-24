L’iPhone des 20 ans adopterait une dalle OLED « micro-incurvée » sur mesure

Pour l’iPhone de son 20e anniversaire, Apple ferait appel à Samsung pour produire un écran OLED micro-incurvé sur mesure, à la fois plus lumineux et plus fin que les panneaux actuels, selon de nouvelles informations issues de la chaîne d’approvisionnement en Chine.

Apple envisagerait un redesign radical pour cet iPhone anniversaire, avec un écran totalement sans bordures visibles et incurvé sur les quatre côtés de l’appareil. Dans cette optique, Apple demanderait à Samsung un panneau quad-curved à profondeur égale utilisant des micro-courbures, afin de conserver une courbure très discrète, loin des bords waterfall beaucoup plus marqués que l’on retrouve sur certains écrans Samsung existants.

Cette préférence pour des bords légèrement arrondis pourrait permettre à l’appareil d’être plus agréable en main et rendre les gestes depuis les bords de l’écran plus naturels. Elle pourrait aussi limiter les déformations visuelles du contenu affiché près des extrémités de la dalle.

Un écran plus fin et plus lumineux grâce à la technologie CoE

Les dernières informations relayées par Digital Chat Station sur Weibo indiquent aussi qu’Apple souhaiterait un écran pol-less fourni par Samsung, c’est-à-dire un panneau OLED sans couche de polarisation au-dessus de l’écran.

Cette affirmation rejoint un rapport venu de Corée en septembre 2025, selon lequel Apple adopterait pour l’iPhone de 2027 une technologie OLED de Samsung appelée COE (Color Filter on Encapsulation), pensée pour rendre l’écran plus fin et plus lumineux que les générations précédentes.

Les écrans COE suppriment le film polarisant habituel d’une dalle OLED et appliquent directement le filtre coloré sur la couche d’encapsulation de l’écran. Cette méthode réduit l’épaisseur totale de l’écran, laisse passer davantage de lumière pour améliorer la luminosité et diminue aussi la consommation énergétique.

L’absence de film polarisant complique en revanche la gestion des reflets. Mais Apple a déjà ajouté sur ses derniers iPhone un nouveau traitement antireflet, qui devrait encore progresser sur les futures générations.

Apple travaillerait aussi sur une luminosité plus homogène

Apple utiliserait également une couche de diffusion lumineuse en forme de cratère dans l’écran, afin d’uniformiser la luminosité et donner l’impression d’une dalle éclairée de manière parfaitement homogène sur toute sa surface.

Un iPhone anniversaire toujours entouré d’incertitudes

L’année 2027 marquera les 20 ans de l’iPhone, et Apple chercherait à créer pour l’occasion un modèle haut de gamme presque entièrement en verre, sans découpe visible dans l’écran.

L’analyste Ross Young a estimé qu’Apple ne disposerait pas encore d’un Face ID sous l’écran prêt pour un iPhone de 2027, mais d’autres leakers pensent au contraire que cela reste possible. Si Apple ne parvient pas à tout placer sous la dalle, il pourrait alors combiner un Face ID sous l’écran avec un petit poinçon pour la caméra frontale.

Les dernières rumeurs suggèrent justement qu’Apple continue de tester une caméra sous l’écran pour 2027, ce qui laisse encore cette possibilité ouverte à ce stade.