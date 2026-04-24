Le MacBook Pro M5 Pro est plus cher qu’un écosystème Apple complet

L’ensemble de la gamme d’entrée de gamme d’Apple coûte désormais moins cher qu’un seul MacBook Pro 16 pouces équipé de la puce M5 Pro.

Les dix produits qui définissent aujourd’hui le niveau de prix le plus accessible chez Apple sont les suivants :

L’iPhone 17e à 599 dollars

Le MacBook Neo à 599 dollars

L’iPad de 11e génération à 349 dollars

Le Magic Keyboard Folio à 249 dollars

L’Apple Pencil USB-C à 79 dollars

L’Apple Watch SE 3 à 249 dollars

Les AirPods 4 à 129 dollars

L’Apple TV 4K à 129 dollars

Le HomePod mini à 99 dollars

L’AirTag à 29 dollars

Au total, cela représente 2 510 dollars, soit 189 dollars de moins que le prix de départ du MacBook Pro 16 pouces avec puce M5 Pro, affiché à 2 699 dollars. AppleCare One, qui peut couvrir trois appareils Apple au choix de l’acheteur, coûte quant à lui 19,99 dollars par mois en supplément.

Le MacBook Neo change la donne

Présenté le 4 mars, le MacBook Neo est la pièce centrale de cette évolution.

À 599 dollars, il s’agit du portable Apple le moins cher jamais lancé, mais aussi du premier Mac à intégrer une puce de série A, en l’occurrence l’A18 Pro inaugurée avec l’iPhone 16 Pro.

Après son lancement le 11 mars, Tim Cook a déclaré qu’Apple avait connu sa meilleure semaine de lancement de tous les temps auprès des nouveaux clients Mac.

Le fait que l’iPhone 17e et le MacBook Neo soient tous deux proposés à 599 dollars ancre la gamme Apple autour d’un même prix d’appel, ce qui aurait semblé presque impensable il y a seulement deux ans, quand le portable Mac le moins cher démarrait à 999 dollars.

Des produits d’entrée de gamme bien plus solides qu’avant

Ce qui frappe dans la gamme actuelle, c’est le niveau de compétence atteint par la plupart des produits d’entrée de gamme par rapport à leurs équivalents plus chers.

L’iPhone 17e embarque la même puce A19 et le même capteur principal de 48 mégapixels que l’iPhone 17 à 799 dollars. Les vraies différences se situent surtout au niveau d’un écran légèrement plus petit limité à 60 Hz, d’un unique capteur photo arrière et d’un design avec encoche.

De son côté, la puce A18 Pro du MacBook Neo obtient un score monocoeur de 3 461, soit à moins de 6 % du MacBook Air M5, tout en se montrant largement suffisante pour les usages du quotidien.

L’Apple Watch SE 3 partage la même puce S10 que la Series 11 à 399 dollars et, lors de sa dernière mise à jour, elle a gagné un écran toujours activé, la détection de l’apnée du sommeil, la mesure de la température corporelle et la recharge rapide.

L’exception notable dans cette gamme reste l’iPad d’entrée de gamme, qui est le seul appareil Apple actuel à ne pas prendre en charge Apple Intelligence.

Trois produits devraient bientôt être remplacés

Il faut aussi noter que trois des onze produits de cette sélection devraient bientôt être remplacés.

L’iPad de 12e génération, équipé d’une puce A18 et compatible avec Apple Intelligence, serait déjà « prêt » et toujours attendu cette année.

La prochaine Apple TV et le prochain HomePod mini devraient, eux, recevoir des puces plus rapides, ainsi que la puce N1 d’Apple pour la prise en charge du Wi-Fi 7 et de Thread.

Selon les rumeurs, ces trois produits seraient prêts à sortir depuis l’an dernier, mais leur lancement aurait surtout été freiné par le retard de la nouvelle version plus performante de Siri.

Une gamme d’entrée de gamme plus convaincante que jamais

Dans l’ensemble, la gamme d’entrée de gamme d’Apple n’a sans doute jamais semblé aussi solide ni aussi accessible.