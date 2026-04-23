iPhone Ultra : voici comment il se compare à l’iPhone 17 Pro Max

Avec la circulation actuelle de maquettes du supposé iPhone pliable d’Apple, Vadim Yuryev de la chaîne YouTube Max Tech a partagé des images et une vidéo montrant ce format de type livre comparé à d’autres appareils Apple existants. Cela permet de mieux visualiser à quoi pourrait ressembler l’appareil lors de son lancement plus tard cette année.

L’écran interne de l’iPhone pliable adopterait un format 4:3, comme un iPad, et proposerait une dalle OLED d’une taille proche de celle d’un iPad mini une fois l’appareil ouvert. La plupart des rumeurs évoquent 5,5 pouces une fois fermé et 7,8 pouces une fois ouvert, ce qui le rendrait légèrement plus petit que l’iPad mini de 8,3 pouces.

Un format plus immersif que l’iPhone Pro Max

Comparé à un iPhone 17 Pro Max utilisé en orientation paysage, Yuryev explique que la largeur du modèle pliable serait pratiquement identique, mais que son écran serait 56,9 % plus haut (71 mm contre 111,5 mm).

Selon lui, cela offrirait une expérience vidéo plus immersive en 16:9 et serait particulièrement convaincant pour le jeu avec des commandes affichées à l’écran.

Un écran externe plus petit que prévu

Yuryev a également partagé une vidéo montrant ce que pourrait donner l’utilisation de l’écran externe, qui serait probablement plus petit que ce que beaucoup imaginent.

Selon The Information, il mesurerait seulement 5,3 pouces, soit moins que l’écran de 5,4 pouces de l’iPhone 13 mini. Cette estimation fait toutefois figure d’exception, car la plupart des rumeurs parlent plutôt de 5,5 pouces.

Dans tous les cas, les personnes avec de grandes mains pourraient avoir besoin d’un temps d’adaptation.

Touch ID, Camera Control et un design pensé pour l’ergonomie

D’autres images donnent aussi un aperçu de la tranche de l’appareil une fois replié. On y distingue un bouton d’alimentation avec Touch ID intégré ainsi qu’un bouton Camera Control placés sur le côté droit, tandis que les boutons de volume se trouvent sur la partie supérieure, comme sur l’iPad mini.

Face ID ne serait pas prévu, en raison du manque de place. En revanche, Apple considérerait apparemment Camera Control comme une fonction essentielle sur cet appareil, car elle permettrait de garder une prise stable tout en effectuant des réglages, voire de le faire à une seule main.

Il faut aussi noter la présence d’un bloc photo surélevé, ou plateau, qui ne s’étend pas sur toute la largeur de l’arrière de l’appareil. Celui-ci accueillerait un double module photo, et non trois capteurs, ce qui correspond aux attentes actuelles.

Une épaisseur encore sujette à débat

Yuryev affirme que sa maquette mesure exactement 11 mm d’épaisseur une fois fermée. Cela contraste avec certaines rumeurs qui évoquent plutôt une épaisseur située entre 9 mm et 9,5 mm.

Il maintient toutefois que sa maquette serait très précise, au même niveau que les unités factices de l’iPhone 17 Pro l’an dernier.

Il n’a pas précisé l’épaisseur de l’appareil une fois ouvert, mais si elle atteint bien 4,5 mm comme certaines rumeurs l’affirment, l’iPhone pliable deviendrait alors l’appareil le plus fin jamais conçu par Apple.

Un lancement attendu avec les iPhone 18 Pro

Apple devrait présenter son iPhone pliable en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, dont les dimensions resteraient identiques à celles de la gamme iPhone 17 Pro, même si une Dynamic Island plus petite est attendue.

Selon un leaker chinois souvent jugé fiable, Apple pourrait appeler son premier modèle pliable iPhone Ultra.