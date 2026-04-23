Google confirme l’arrivée cette année d’un Siri propulsé par Gemini

Google a commenté aujourd’hui son partenariat avec Apple et a confirmé que Gemini alimentera une nouvelle version plus personnalisée de Siri, attendue plus tard en 2026. Cette déclaration a été faite par Thomas Kurian, patron de Google Cloud, lors de Google Cloud Next 2026. (MacRumors)

Thomas Kurian a évoqué le partenariat avec Apple pendant la conférence qui se tient aujourd’hui à Las Vegas. Il a déclaré : « Plus tôt cette année, nous avons annoncé un partenariat monumental avec l’une des marques les plus emblématiques, qui apportera la puissance de notre technologie à des utilisateurs du monde entier. Nous collaborons avec Apple en tant que fournisseur cloud privilégié pour développer la prochaine génération d’Apple Foundation Models basée sur la technologie Gemini. Ces modèles alimenteront désormais de futures fonctionnalités Apple Intelligence, dont une version plus personnalisée de Siri qui arrivera plus tard cette année. » (MacRumors)

Une confirmation plus qu’une vraie nouveauté

La prise de parole de Google n’apporte pas vraiment d’information totalement nouvelle sur le calendrier, car Apple s’est déjà engagé à lancer la nouvelle version de Siri au cours de l’année 2026. Apple a confirmé ce point à CNBC en février, et la marque n’a jamais officiellement donné d’échéance plus précise que 2026.

Lorsque Apple avait retardé la version plus intelligente de Siri en mars 2025, l’entreprise avait indiqué qu’elle arriverait « dans l’année à venir ». Plus tard en 2025, Apple avait de nouveau précisé que la mise à jour de Siri sortirait à un moment en 2026, sans donner de date exacte.

Le lancement pourrait être lié à iOS 27

Selon les rumeurs les plus récentes, Apple visait initialement une arrivée de cette version Apple Intelligence de Siri au printemps 2026, mais l’entreprise aurait rencontré des problèmes de fiabilité. Techniquement, il ne s’agit donc pas d’un nouveau retard officiel, puisque la seule fenêtre communiquée publiquement reste 2026, mais Apple aurait bien dû ajuster son calendrier interne.

Apple a donc jusqu’au 31 décembre 2026 pour tenir sa promesse, mais un premier aperçu de ce nouveau Siri pourrait arriver avec iOS 27. Apple présentera iOS 27 lors de la WWDC 2026, qui se déroulera du 8 au 12 juin, avec un événement spécial à Apple Park le 8 juin.

Le rôle exact de Google reste encore flou

Thomas Kurian a aussi répété que Google Cloud est le « fournisseur cloud privilégié » d’Apple, reprenant la même formulation que celle déjà utilisée plus tôt cette année. En revanche, il reste encore difficile de savoir si le nouveau Siri et les futures fonctions Apple Intelligence propulsées par Gemini utiliseront Private Cloud Compute d’Apple, les serveurs de Google, ou une combinaison des deux.

Selon les informations qui circulent, Apple aurait demandé à Google d’étudier la mise en place de serveurs dans ses centres de données pour faire tourner Siri, Apple anticipant une utilisation du cloud bien plus importante au lancement de cette nouvelle génération d’assistant.

Apple devrait en dire plus à la WWDC

Apple prévoit de présenter iOS 27 à la WWDC 2026, dont le coup d’envoi sera donné le 8 juin 2026. C’est donc à cette occasion que nous devrions en apprendre davantage sur la nouvelle orientation de Siri et sur l’intégration de Gemini dans Apple Intelligence.