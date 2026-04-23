Apple TV 2026 : voici ce qui arrive cette année

Beaucoup d’utilisateurs attendent une nouvelle version de l’Apple TV, car le boîtier n’a pas été mis à jour depuis 2022. Une nouvelle génération est bien prévue cette année, mais il faudra encore patienter un peu, car Apple retarderait la prochaine Apple TV jusqu’à l’arrivée de la nouvelle version de Siri attendue à l’automne.

La stratégie d’Apple semble claire : lancer son boîtier avec une expérience plus cohérente autour de l’intelligence artificielle et de Siri, plutôt que de proposer une simple mise à jour matérielle sans véritable nouveauté logicielle forte.

Un design qui ne changerait pas

Les refontes de design de l’Apple TV sont rares, et cela ne devrait pas changer en 2026.

La prochaine Apple TV conserverait le même format carré aux coins arrondis que le modèle actuel, avec toujours une coque en plastique noir.

En clair, l’Apple TV 2026 devrait être quasiment impossible à distinguer extérieurement de l’Apple TV actuelle, sans évolution notable de taille ni de design.

Une nouvelle puce comme principale nouveauté

L’Apple TV 4K devrait recevoir une nouvelle puce de série A, et ce serait la plus grosse évolution de cette génération.

Les rumeurs indiquent qu’Apple envisagerait d’utiliser la puce A17 Pro, introduite pour la première fois avec les iPhone 15 Pro.

Face à l’A15 Bionic du modèle actuel, l’A17 Pro représenterait une vraie amélioration, ce qui constitue une bonne raison d’attendre avant d’acheter la génération actuelle. Cette puce est gravée en 3 nanomètres, ce qui lui permet d’offrir de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique. Elle prend aussi en charge le ray tracing accéléré matériellement, avec à la clé des graphismes de meilleure qualité dans les jeux.

L’A17 Pro est aussi la plus ancienne puce encore produite par Apple compatible avec Apple Intelligence, et elle est déjà utilisée dans l’iPad mini 7.

Cela dit, comme Apple a particulièrement tardé à renouveler l’Apple TV, il reste possible que la marque décide finalement d’intégrer une puce encore plus récente, comme une A18 ou une A19. Une mise à jour de la mémoire vive est également envisageable, surtout si l’Apple TV doit proposer une forme de prise en charge d’Apple Intelligence.

Siri et Apple Intelligence retardent le lancement

La prochaine Apple TV serait déjà prête sur le plan matériel, mais ce sont les nouvelles fonctions de Siri qui retarderaient son lancement.

Apple voudrait sortir l’appareil avec la version plus intelligente de Siri actuellement en préparation, mais celle-ci ne serait pas encore prête.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’Apple TV dépend de « nouvelles fonctions d’intelligence artificielle » qu’Apple aurait finalement repoussées à iOS 27, attendu en septembre 2026. Apple visait au départ un lancement des fonctions Apple Intelligence liées à Siri au printemps 2026, mais l’entreprise rencontrait encore des problèmes avec Siri.

À ce stade, les nouvelles capacités de Siri ne devraient donc pas arriver avant iOS 27, ce qui retarde aussi tous les appareils qu’Apple semble avoir décidé de retenir jusque-là.

Aux côtés de l’Apple TV, le hub domotique évoqué par les rumeurs ainsi qu’une nouvelle version du HomePod attendraient eux aussi l’arrivée de ce nouveau Siri.

Ces nouveautés Siri pourraient nécessiter davantage de RAM et une puce plus rapide, ce qui constitue une raison supplémentaire d’attendre avant d’acheter le modèle actuel si l’on veut profiter de la version la plus avancée de Siri sur Apple TV.

Une connectivité modernisée avec le Wi-Fi 7

L’Apple TV pourrait aussi recevoir la puce réseau N1 d’Apple avec prise en charge du Wi-Fi 7.

Le Wi-Fi 7 exploite notamment la bande 6 GHz présente sur les routeurs les plus récents.

Cette connectivité 6 GHz est plus rapide et moins encombrée, ce qui a tout son sens pour un appareil pensé avant tout pour le streaming de contenus.

Bluetooth 6 et Thread aussi au programme

L’Apple TV 4K pourrait également adopter le Bluetooth 6, ce qui améliorerait la connexion avec des accessoires comme des manettes ou des écouteurs.

La puce N1 prend aussi en charge Thread, ce qui permettrait à l’Apple TV de continuer à servir de routeur de bordure Thread et de hub Matter pour les accessoires de maison connectée.

Un prix possiblement revu à la baisse

Certaines rumeurs évoquent aussi une baisse de prix, ce qui laisse penser qu’Apple pourrait préparer une Apple TV plus abordable.

La marque pourrait lancer deux modèles, avec une version plus haut de gamme et une autre moins puissante à tarif réduit. Autre possibilité, Apple pourrait simplement conserver l’Apple TV actuelle comme option d’entrée de gamme.

Une sortie qui ne devrait pas intervenir avant septembre

Puisque la nouvelle version de Siri a été repoussée à iOS 27 et que l’Apple TV semble liée à cette mise à jour, il paraît désormais peu probable de voir l’Apple TV renouvelée avant septembre 2026 au plus tôt.