AirPods Pro : qu’attendre du 4e modèle, attendu cette année ?

Apple travaillerait sur une nouvelle version des AirPods Pro, qui pourrait arriver dès cette année. Ces écouteurs devraient prendre la forme d’une variante des AirPods Pro actuels, ce qui laisse penser qu’ils ne s’appelleront pas AirPods Pro 4.

L’idée serait plutôt de faire évoluer la gamme existante avec de nouvelles fonctions, sans forcément lancer une toute nouvelle génération numérotée de manière classique.

Des caméras infrarouges minuscules intégrées

Plusieurs sources ont indiqué qu’Apple développait des AirPods Pro dotés de petites caméras infrarouges.

Ces caméras ne serviraient pas à prendre des photos ou des vidéos comme celles d’un iPhone. Leur rôle serait plutôt de fournir aux AirPods des informations sur l’environnement de l’utilisateur.

Elles pourraient potentiellement transmettre des données à un iPhone connecté, afin d’améliorer Visual Intelligence et les fonctions de Siri attendues avec iOS 27.

Des gestes de la main pour contrôler les écouteurs

Ces caméras infrarouges pourraient aussi reconnaître des gestes de la main, ce qui permettrait de contrôler la musique et d’autres fonctions avec de simples mouvements.

Les AirPods Pro prennent déjà en charge des gestes de la tête pour des actions comme accepter ou refuser un appel. L’ajout de gestes de la main viendrait donc élargir cette logique d’interaction.

Apple pourrait même retirer la sensibilité à la pression sur la tige des AirPods Pro, afin de faire des gestes le principal moyen de contrôle.

Une meilleure intégration avec l’Apple Vision Pro

L’analyste Ming-Chi Kuo estime que les caméras intégrées aux AirPods Pro permettraient aussi d’améliorer l’expérience audio spatiale lorsqu’ils sont utilisés avec le casque Apple Vision Pro.

Apple chercherait donc à faire de ces futurs AirPods Pro un produit encore plus pertinent dans son écosystème spatial et immersif.

Un nom encore incertain

Il existe encore des désaccords sur la place exacte de ces AirPods Pro avec caméras dans la gamme, ainsi que sur leur nom final.

Les AirPods Pro 3 sont sortis en septembre 2025, et le nouveau modèle avec caméras ne devrait pas être appelé AirPods Pro 4. Apple pourrait simplement mettre à jour les AirPods Pro 3 avec des caméras tout en conservant le même nom, ou choisir une appellation du type AirPods Pro 3 avec caméras.

Apple a déjà lancé deux versions des AirPods 4, dont une avec réduction active du bruit. Ce modèle porte le nom AirPods 4 avec Réduction active du bruit, ce qui montre qu’Apple a déjà utilisé une nomenclature très descriptive.

Certaines rumeurs évoquent aussi le nom AirPods Ultra.

Une puce H3 pourrait être de la partie

Il est possible qu’Apple intègre aussi une nouvelle puce H3 dans ces AirPods Pro équipés de caméras.

Apple travaillerait sur une nouvelle puce, alors que les AirPods Pro 3 actuels ont conservé la même puce H2 que les AirPods Pro 2.

La puce H3 devrait permettre une latence plus faible et une meilleure qualité audio.

Un prix qui pourrait évoluer

Certaines rumeurs indiquent que ces AirPods Pro avec caméras pourraient être plus chers que le modèle actuel, tandis que d’autres avancent qu’ils resteraient au même prix.

Si Apple choisit de les vendre 249 dollars, ils remplaceraient probablement le modèle actuel. En revanche, si leur prix grimpe autour de 299 dollars, ils pourraient être commercialisés aux côtés des AirPods Pro 3.

Un lancement possible dès 2026

Une nouvelle version des AirPods Pro avec caméras pourrait arriver dès 2026.

Si ce calendrier se confirme, Apple devrait vraisemblablement les présenter aux côtés des nouveaux iPhone au mois de septembre.