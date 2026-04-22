Selon un rapport, Ternus pourrait ramener chez Apple la capacité de décision de l’ère Jobs

Apple a annoncé lundi que son directeur général Tim Cook allait quitter son poste de CEO, tandis que le patron de l’ingénierie matérielle John Ternus prendra les commandes de l’entreprise. Dans un nouveau rapport de Bloomberg, Mark Gurman explique que l’une des raisons du choix de Ternus tiendrait à son style de décision, présenté comme plus proche de celui du cofondateur Steve Jobs que de celui de Tim Cook, jugé plus réfléchi et plus délibératif.

D’après le rapport, cette différence se verrait particulièrement dans la manière d’aborder le développement produit.

« Ternus prendra des décisions », explique une personne ayant travaillé de près avec les deux dirigeants. « Si vous allez voir Tim avec ‘A’ ou ‘B’, il ne choisira pas. Il posera plutôt une série de questions s’il a des inquiétudes. »

La même source ajoute au sujet de Ternus : « Lui, en revanche, choisira. Cela peut être la bonne ou la mauvaise décision, mais au moins c’est une décision. »

Une rupture avec la culture des décisions collectives

Ce changement pourrait marquer la fin d’une période durant laquelle les grandes décisions produit étaient prises collectivement par un petit groupe de dirigeants au sommet de l’entreprise.

John Ternus devrait adopter une approche plus centralisée, dans laquelle il jouerait davantage le rôle d’un décideur unique.

Autrement dit, Apple pourrait évoluer vers un mode de fonctionnement plus direct, avec un leadership davantage incarné sur les arbitrages stratégiques les plus importants.

Une réorganisation déjà engagée autour de l’IA

Plus tôt ce mois-ci, John Ternus aurait déjà réorganisé la division d’ingénierie matérielle autour d’une nouvelle plateforme IA conçue pour accélérer le développement produit et améliorer la qualité des appareils.

Toujours selon le rapport, Ternus serait désireux de déployer rapidement l’intelligence artificielle dans l’ensemble d’Apple afin d’améliorer le fonctionnement interne de l’entreprise. Cela suggérerait qu’il serait prêt à prendre des décisions claires et à bousculer l’organisation lorsque cela lui semble nécessaire.

John Ternus aurait aussi indiqué à ses équipes qu’il resterait très impliqué dans le développement de l’ingénierie matérielle, ce qui laisserait entrevoir une attention encore plus forte portée aux produits eux-mêmes.

Un dirigeant prêt à s’opposer à certains projets

Le rapport explique également que Ternus serait prêt à s’opposer aux projets lorsqu’il le juge nécessaire.

Il se serait notamment opposé au développement du Vision Pro, qui a échoué commercialement, ainsi qu’au projet de voiture autonome d’Apple, qui aurait coûté environ 10 milliards de dollars avant d’être finalement abandonné.

Ces exemples renforcent l’idée d’un dirigeant capable de trancher plus franchement sur les projets les plus lourds et les plus risqués.

Une prise de fonction au moment d’une séquence clé pour Apple

Tim Cook passera officiellement le relais à John Ternus le 1er septembre, ce qui permettra à ce dernier de superviser le lancement des iPhone 18 Pro ainsi que du premier iPhone pliable d’Apple plus tard dans le mois.

Tim Cook continuera toutefois à conseiller Apple dans son nouveau rôle d’executive chairman.