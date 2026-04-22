L’iPhone 18 Pro lancera le plan d’Apple en quatre étapes pour améliorer l’appareil photo

Apple étudierait quatre évolutions photo pour ses futurs iPhone, et la première nouveauté ferait ses débuts dès les iPhone 18 Pro attendus cette année, selon un leaker chinois réputé.

Le compte Digital Chat Station sur Weibo affirme qu’Apple prévoirait la mise en place des améliorations suivantes : une ouverture variable, un capteur principal « ultra-large » de 1/1,12 pouce, une stabilisation optique améliorée pour l’ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels.

L’ouverture variable arriverait dès l’iPhone 18 Pro

L’ouverture variable est de loin la fonction la plus souvent évoquée pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, attendus en septembre.

L’analyste Ming-Chi Kuo avait indiqué dès décembre 2024 que l’appareil photo arrière principal des deux modèles proposerait une ouverture variable. Plus récemment, un autre rapport a affirmé qu’Apple avançait bien sur ce projet et discutait déjà des composants avec ses fournisseurs.

Apple n’a encore jamais intégré d’ouverture variable sur un iPhone. Des iPhone 14 Pro aux iPhone 17 Pro, l’appareil photo principal utilise une ouverture fixe à ƒ/1,78, ce qui signifie que l’objectif reste entièrement ouvert au moment de la capture.

À l’inverse, une ouverture variable permettrait de contrôler la quantité de lumière qui atteint le capteur. En basse lumière, elle pourrait s’ouvrir davantage pour laisser entrer plus de lumière. Dans les scènes très lumineuses, elle pourrait au contraire se refermer afin d’éviter la surexposition.

Cette évolution permettrait aussi un meilleur contrôle de la profondeur de champ, un point qui pourrait intéresser les utilisateurs les plus exigeants en photo.

Les autres nouveautés photo seraient prévues pour plus tard

Les autres améliorations évoquées par le leaker semblent plutôt correspondre à des technologies qu’Apple teste pour des modèles futurs au-delà de l’iPhone 18 Pro.

Le calendrier de leur arrivée reste pour l’instant inconnu, mais elles dessinent déjà une feuille de route plus ambitieuse pour la photo sur iPhone dans les années à venir.

Un capteur principal plus grand pour de meilleures performances

Concernant le capteur principal dit ultra-large, la mention 1/1,12 pouce repose sur un ancien format optique et non sur une mesure physique directe.

Ce standard remonte à l’époque des tubes de caméras vidéo, ce qui signifie que ce chiffre ne correspond pas littéralement à la largeur réelle du capteur. En pratique, un capteur 1/1,12 pouce afficherait une diagonale d’environ 14,5 mm. Cela reste bien plus petit que ce que le nom pourrait laisser penser, mais demeure très grand pour un smartphone.

Il s’agirait d’une taille équivalente à celle du Sony LYTIA LYT-901, déjà utilisé dans le Vivo X300 Ultra.

Ce capteur serait nettement plus grand que le capteur principal 1/1,28 pouce utilisé sur les iPhone 17 Pro. Il pourrait donc apporter de meilleures performances en basse lumière, une plage dynamique plus large et un meilleur rapport signal sur bruit.

Un téléobjectif 200 Mpx toujours à l’étude

Concernant le téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, Digital Chat Station a déjà évoqué à plusieurs reprises le fait qu’Apple étudie cette technologie.

Le leaker a toutefois récemment précisé qu’un tel capteur n’aurait peu de chances d’arriver sur un iPhone avant 2028.

Autrement dit, Apple s’intéresserait bien à cette évolution, mais elle ne semble pas encore suffisamment proche pour être intégrée à court terme.

Une source suivie de près dans l’univers Apple

Digital Chat Station compte plus de trois millions d’abonnés sur Weibo et dispose d’un historique plutôt solide concernant les fuites liées à Apple.

Le compte avait notamment révélé avec précision le design général de l’iPhone Air et de l’iPhone 17 Pro, ainsi que le système photo arrière à trois capteurs de 48 mégapixels de l’iPhone 17 Pro.

Plus récemment, le leaker a aussi affirmé que le premier iPhone pliable d’Apple, attendu aux côtés des iPhone 18 Pro, porterait le nom iPhone Ultra.