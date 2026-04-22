iPhone 18 Pro : la couleur spéciale refait parler d’elle

La semaine dernière, Filipe Espósito de Macworld rapportait qu’Apple testait quatre options de couleur pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max. Depuis, l’une de ces teintes a été confirmée par un leaker connu sur le réseau social chinois Weibo.

Les quatre coloris évoqués seraient Light Blue, Dark Cherry, Dark Gray et Silver.

Dark Cherry serait la nouvelle couleur phare des iPhone 18 Pro cette année, après le coloris Cosmic Orange des iPhone 17 Pro. Cette teinte pourrait finalement correspondre au fameux rouge foncé déjà évoqué auparavant pour ces modèles.

Aujourd’hui, le leaker Instant Digital sur Weibo a confirmé l’option Dark Cherry, en la décrivant comme un mélange de bordeaux, de café et de violet profond. Ces trois couleurs avaient déjà été citées séparément dans de précédentes rumeurs autour de l’iPhone 18 Pro, mais il semble désormais qu’il s’agisse en réalité d’une seule et même finition.

Instant Digital a déjà partagé par le passé des informations exactes sur Apple, comme le coloris jaune des iPhone 14 et iPhone 14 Plus.

Dark Cherry serait la vraie vedette de la gamme

Si cette rumeur se confirme, Dark Cherry deviendrait la teinte signature de l’iPhone 18 Pro.

Apple chercherait ainsi à proposer une couleur à la fois plus sobre et plus sophistiquée que le Cosmic Orange de l’an dernier. Cette nuance semble aussi aller dans le sens des précédentes informations qui évoquaient un rouge plus discret, plus proche du vin que d’un rouge vif.

Les autres coloris évoqués restent plus classiques

Le coloris Light Blue rappellerait le Sierra Blue de l’iPhone 13 Pro.

Le Dark Gray, selon la nuance finalement retenue, pourrait se rapprocher soit du Graphite de l’iPhone 13 Pro, soit du Space Black de l’iPhone 14 Pro.

Quant à Silver, il resterait bien au catalogue, ce qui n’a rien de surprenant puisqu’il s’agit d’une des couleurs les plus classiques chez Apple.

Apple devrait abandonner les couleurs de l’iPhone 17 Pro

Les iPhone 17 Pro sont actuellement proposés en Cosmic Orange, Deep Blue et Silver.

Selon Macworld, les coloris Cosmic Orange et Deep Blue devraient être abandonnés. Il ne faudrait donc pas s’attendre à les retrouver sur les iPhone 18 Pro.

Des rumeurs à prendre au sérieux, mais pas encore comme acquises

L’an dernier, Macworld avait correctement révélé les couleurs Cosmic Orange et Deep Blue de l’iPhone 17 Pro.

Le rapport mentionnait toutefois aussi des options en noir, blanc et gris qui n’ont finalement jamais vu le jour. En d’autres termes, il est probable qu’au moins une partie des couleurs évoquées pour l’iPhone 18 Pro soit exacte, mais il reste encore à voir si Apple ira réellement au bout avec les quatre teintes.

Apple devrait présenter les iPhone 18 Pro en septembre.