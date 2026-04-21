WhatsApp teste un abonnement payant « Plus » : voici ce qu’il inclut

WhatsApp a commencé à tester une formule payante baptisée WhatsApp Plus, qui ajoute plusieurs options de personnalisation à l’expérience de messagerie classique, selon WABetaInfo et des médias comme The Verge. Le test est actuellement déployé auprès d’un nombre limité d’utilisateurs sur Android.

L’offre semble clairement viser les utilisateurs les plus actifs, ceux qui passent beaucoup de temps dans l’application. Les abonnés obtiennent notamment des packs de stickers premium, des couleurs d’accentuation qui remplacent le vert habituel de l’interface, ainsi que de nouvelles icônes d’application allant de designs minimalistes à des rendus plus travaillés comme des effets pailletés, nébuleux ou texturés.

Une formule surtout axée sur la personnalisation

WhatsApp Plus augmente aussi la limite des discussions épinglées, qui passe de 3 à 20, ajoute 10 sonneries exclusives, et permet d’appliquer en masse des thèmes personnalisés ainsi que des réglages de notifications à des listes de conversations.

D’après WABetaInfo, l’abonnement inclut également 18 nouvelles couleurs de thème et 14 nouvelles icônes pour l’application, ce qui montre que Meta mise surtout sur un supplément esthétique et pratique plutôt que sur une transformation profonde de WhatsApp.

Un prix encore en test

On ne connaît pas encore le tarif définitif au moment du lancement officiel, mais l’interface de test affiche actuellement 2,49 euros par mois en Europe. Certains aperçus du test montrent aussi d’autres montants selon les pays, ce qui laisse penser que Meta pourrait adapter ses prix en fonction des marchés. WABetaInfo indique également qu’un essai gratuit d’un mois pourrait être proposé à terme.

Les fonctions principales de WhatsApp restent gratuites

En dehors de cette nouveauté, le coeur de WhatsApp ne change pas. Les messages, les appels audio et vidéo, les statuts et le chiffrement de bout en bout restent gratuits. Cela suggère que l’abonnement payant viendra s’ajouter aux fonctions existantes sans retirer ce qui était auparavant accessible sans frais.

Meta teste déjà cette logique dans d’autres applications

Ce test n’a rien de totalement surprenant. Meta prépare depuis quelque temps déjà des revenus d’abonnement dans plusieurs de ses applications. Des publications récentes ont par exemple évoqué Instagram Plus, une autre formule payante en test sur certains marchés.

Pour l’instant, l’abonnement optionnel WhatsApp Plus n’est disponible que pour un nombre limité d’utilisateurs de la bêta Android. Un déploiement plus large est prévu dans les prochaines semaines. La prise en charge sur iOS est attendue dans un second temps, et l’abonnement ne devrait pas concerner WhatsApp Business.