Tim Cook va quitter son poste de CEO d’Apple, John Ternus prendra la relève

Tim Cook va quitter son poste de directeur général d’Apple, et le patron de l’ingénierie matérielle John Ternus prendra sa succession, a annoncé Apple aujourd’hui. John Ternus deviendra le prochain CEO d’Apple à compter du 1er septembre 2026, tandis que Tim Cook deviendra Executive Chairman du conseil d’administration.

Tim Cook restera CEO pendant l’été afin d’assurer la transition. Apple précise qu’il passera ensuite au rôle d’Executive Chairman et qu’il aidera encore l’entreprise sur certains sujets, notamment dans les échanges avec les décideurs publics à travers le monde. Cette transition a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration et s’inscrit, selon Apple, dans un processus de succession préparé de longue date.

Dans une déclaration, Tim Cook a expliqué que son passage à la tête d’Apple avait été « le plus grand privilège de [sa] vie ». Il a aussi salué John Ternus en estimant qu’il possédait « l’esprit d’un ingénieur, l’âme d’un innovateur et le coeur d’un dirigeant capable de mener avec intégrité et honneur ». Tim Cook a ajouté qu’il était « absolument certain » que John Ternus était la bonne personne pour guider Apple dans le futur.

John Ternus s’est lui aussi exprimé à l’occasion de cette annonce. Il a indiqué être « profondément reconnaissant » pour cette opportunité de faire avancer la mission d’Apple. Il a rappelé avoir passé presque toute sa carrière dans l’entreprise, avoir travaillé sous Steve Jobs et avoir eu Tim Cook comme mentor. Il affirme aborder cette nouvelle étape avec beaucoup d’optimisme sur ce qu’Apple peut encore accomplir dans les années à venir.

Une transition préparée depuis longtemps

Apple présente cette évolution comme le résultat d’une planification sérieuse et de long terme. En plus de la nomination de John Ternus au poste de CEO, l’entreprise précise qu’il rejoindra également le conseil d’administration à partir du 1er septembre 2026.

De son côté, Arthur Levinson, l’actuel président du conseil, deviendra lead independent director. Cette réorganisation montre qu’Apple ne modifie pas seulement la tête exécutive de l’entreprise, mais ajuste aussi sa gouvernance au plus haut niveau.

John Ternus prend les commandes d’Apple

John Ternus est aujourd’hui senior vice president of Hardware Engineering chez Apple. Il est depuis longtemps considéré comme l’un des cadres les plus importants de l’entreprise, en particulier sur le développement des produits matériels. L’annonce officielle d’Apple confirme donc un choix qui était déjà vu par beaucoup comme une succession crédible et structurée.

Cette transition marque un tournant majeur pour Apple. Tim Cook dirige l’entreprise depuis 2011, après Steve Jobs, et son départ du poste de CEO ouvre une nouvelle phase dans l’histoire du groupe. Avec John Ternus aux commandes à partir du 1er septembre 2026, Apple s’apprête à entrer dans un nouveau chapitre de son histoire.