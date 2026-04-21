iPhone pliable : Apple considérerait Camera Control comme une fonction clé

Le tout premier iPhone pliable d’Apple serait exclusivement eSIM et embarquerait malgré tout un bouton Camera Control, en dépit de son design ultra-fin, selon un leaker bien connu.

Dans une série de nouvelles publications, le leaker Instant Digital affirme qu’Apple aurait accepté plusieurs compromis d’ingénierie afin de s’assurer que ce premier iPhone pliable intègre bien un bouton Camera Control, alors même qu’il serait au moins 1,1 mm plus fin que l’iPhone Air une fois déplié.

Selon le leaker, la logique d’Apple serait avant tout ergonomique. Avec les smartphones pliables concurrents, la marque estimerait que les réglages et la prise de photo peuvent devenir assez contraignants en raison de leur grande taille. Camera Control serait donc perçu comme la solution privilégiée par Apple, car il permettrait aux utilisateurs de garder une prise stable sur l’appareil tout en effectuant les ajustements nécessaires, voire de le faire à une seule main.

« Cela garantit que même lorsque l’écran est totalement déplié, les utilisateurs peuvent toujours effectuer ces opérations sans effort d’une seule main. »

Apple miserait sur l’ergonomie malgré les critiques

Même si l’accueil réservé à ce bouton sur les iPhone classiques à écran plat a parfois été partagé, Apple considérerait que, dans le contexte particulier de l’ergonomie d’un appareil pliable, sa valeur pratique serait nettement renforcée.

Toujours selon Instant Digital, l’équipe Apple aurait donc pris la décision claire de faire passer cette fonction en priorité, même au prix d’un sacrifice sur l’espace interne disponible pour l’empilement des composants, afin de garantir la présence du bouton Camera Control sur cette toute première génération d’iPhone pliable.

Apple analyserait de près les appareils pliables concurrents

En parallèle, l’équipe photo d’Apple basée aux États-Unis se serait récemment rendue à Shenzhen, en Chine, afin de tester les appareils photo des smartphones pliables de marques concurrentes comme Huawei, avec une attention particulière portée aux capacités de zoom téléobjectif.

Le premier iPhone pliable ne devrait pourtant pas proposer de téléobjectif. Il embarquerait uniquement un capteur grand-angle et un ultra grand-angle à l’arrière, comme l’iPhone 17.

La plupart des smartphones pliables haut de gamme concurrents, à l’image du Samsung Galaxy Z Fold 7, disposent de leur côté de trois appareils photo arrière, dont un téléobjectif.

Un iPhone pliable uniquement eSIM

Instant Digital ajoute n’avoir vu aucun signe dans la chaîne d’approvisionnement concernant des outils de production ou du stock pour des modules de tiroir SIM destinés à l’iPhone pliable.

Le leaker en conclut que l’appareil serait entièrement eSIM dans toutes les régions, comme l’iPhone Air.

Il estime également que la production de première année resterait prudente, autour de 10 millions d’unités, avec un prix attendu entre 15 000 et 20 000 yuans, soit environ 2 060 à 2 750 dollars.

Des changements aussi pour les iPhone 18 Pro en Chine

Le leaker affirme aussi que les variantes chinoises continentales des iPhone 18 Pro adopteront une configuration « Single SIM + eSIM », abandonnant ainsi le système actuel de double SIM physique utilisé dans cette région.

La version destinée à Hong Kong suivrait la même logique, tout en conservant un emplacement pour carte SIM physique.

Un lancement attendu à l’automne 2026

L’iPhone pliable est largement attendu aux côtés de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max à l’automne 2026.

Il devrait embarquer un écran interne de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, Touch ID, la puce A20, le modem C2 et d’autres nouveautés.