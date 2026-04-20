L’iPhone 18 Pro pourrait être proposé dans ces quatre couleurs

Une nouvelle image partagée par le leaker chinois Ice Universe montre quatre plaques de protection pour le bloc photo, avec des finitions qui semblent correspondre aux dernières rumeurs autour des coloris de l’iPhone 18 Pro.

La semaine dernière, un rapport de Macworld affirmait qu’Apple travaillait sur quatre options de couleur pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max : bleu clair, dark cherry, gris foncé et argent.

Des accessoires qui vont dans le sens des dernières rumeurs

Les quatre plaques de protection en aluminium anodisé visibles ici sont décrites comme noir, argent, rouge vin et bleu.

Il faut toutefois préciser que les accessoires montrés sur l’image ne sont pas de véritables coques d’iPhone, mais des protections de bloc photo conçues par des fabricants tiers pour accompagner les finitions supposées des futurs modèles.

Le terme noir utilisé pour l’un des accessoires ferait sans doute en réalité référence à un gris foncé, car selon le leaker Instant Digital sur Weibo, Apple ne proposerait pas ses prochains modèles premium en noir cette année.

Apple pourrait encore modifier ses plans

Les quatre couleurs évoquées seraient encore en cours de développement, ce qui signifie qu’Apple dispose toujours de temps pour ajuster ou modifier son choix avant le lancement.

Autrement dit, même si ces finitions semblent de plus en plus crédibles, rien ne serait encore totalement figé à ce stade.

Un lancement attendu avec l’iPhone pliable

Les iPhone 18 Pro devraient être présentés en septembre, aux côtés du tout premier iPhone pliable d’Apple.

Ce modèle pliable disposerait de ses propres coloris, qui devraient être plus sobres. Les rumeurs évoquent pour l’instant des finitions argent, blanc et indigo.