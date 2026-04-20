Le visuel de la WWDC 2026 laisse entrevoir une fonction majeure d’iOS 27

Le visuel de la WWDC 2026 offrirait « un aperçu de l’interface Siri repensée qui arrive dans iOS 27 », selon Mark Gurman de Bloomberg. Apple a bien confirmé que la WWDC 2026 se tiendra du 8 au 12 juin 2026, avec un événement spécial à Apple Park le 8 juin.

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman explique qu’iOS 27 intégrerait une nouvelle interface Siri dans la Dynamic Island. Lorsqu’un utilisateur activera Siri, la Dynamic Island afficherait une invite « Search or Ask », accompagnée d’un curseur lumineux qui rappellerait la manière dont le « 26 » est mis en avant dans le visuel de la WWDC 2026.

Une nouvelle interface Siri intégrée à la Dynamic Island

Toujours selon Mark Gurman, un fin halo lumineux apparaîtrait aussi autour des bords de la Dynamic Island lorsque Siri est invoquée. Ce même effet visuel serait également présent dans la barre de recherche d’une application Siri dédiée qui serait préinstallée avec iOS 27.

Mark Gurman avait déjà indiqué que cette application Siri permettrait d’avoir de vraies conversations en aller-retour avec Siri et de consulter l’historique des échanges. Apple préparerait donc une évolution bien plus profonde de Siri qu’un simple ajustement visuel.

Une nouveauté qui ne concernerait pas tous les iPhone

Même si la Dynamic Island est présente depuis l’iPhone 14 Pro, au moins une partie de cette nouvelle interface Siri devrait probablement être limitée à l’iPhone 15 Pro et aux modèles plus récents, pour des raisons de compatibilité avec Apple Intelligence. Cette hypothèse s’inscrit dans les rumeurs plus larges autour d’iOS 27, qui évoquent une version de Siri bien plus intelligente et plus étroitement liée aux fonctions IA d’Apple.

Apple lèvera le voile sur iOS 27 en juin

Apple a annoncé que la WWDC 2026 se déroulera du lundi 8 juin au vendredi 12 juin. Lors de cette conférence annuelle destinée aux développeurs, Apple devrait présenter iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27, visionOS 27 et d’autres nouveautés logicielles.