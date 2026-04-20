Le MacBook Pro tactile et le nouveau Mac Studio seraient finalement « repoussés »

La pénurie mondiale de puces mémoire pourrait entraîner un lancement plus tardif que prévu pour les prochains MacBook Pro et Mac Studio, selon la dernière rumeur en date.

Mark Gurman de Bloomberg répète depuis plusieurs mois que les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces dotés d’un écran tactile sont attendus entre la fin 2026 et le début 2027. Dans sa newsletter Power On publiée aujourd’hui, il explique toutefois qu’il faut désormais se préparer à voir ces ordinateurs arriver vers la fin de cette fenêtre, à cause de la pénurie de puces.

Autrement dit, un lancement au début de l’année 2027 semble désormais plus probable qu’une sortie fin 2026.

Le Mac Studio aussi serait retardé

Mark Gurman s’attendait auparavant à voir arriver un nouveau Mac Studio vers le milieu de l’année 2026, ce qui laissait penser à une annonce autour de la WWDC 2026 en juin.

Mais dans sa newsletter du jour, il affirme que des sources internes chez Apple estiment désormais que les prochains Mac Studio ne seraient pas expédiés avant le mois d’octobre de cette année, là encore à cause de la pénurie.

Ce décalage repousserait donc le renouvellement de la machine bien au-delà de la période initialement envisagée.

Le futur MacBook Pro tactile marquerait une refonte majeure

La prise en charge du tactile ferait partie d’une refonte importante prévue pour les MacBook Pro haut de gamme.

Parmi les autres nouveautés évoquées figurent des puces M6 Pro et M6 Max, un écran OLED, une Dynamic Island et un design plus fin.

Ces nouveaux modèles pourraient aussi adopter l’appellation MacBook Ultra, tandis que macOS 27 proposerait une interface davantage adaptée à un usage tactile.

Le prochain Mac Studio miserait surtout sur les puces M5

Du côté du Mac Studio, le principal changement attendu concernerait l’arrivée des puces M5 Max et M5 Ultra.

Le modèle actuel mélange des puces M4 Max et M3 Ultra, Apple n’ayant jamais lancé de M4 Ultra. En revanche, aucun changement majeur de design ne serait prévu pour cet ordinateur de bureau.

Un calendrier désormais plus précis

En l’état, il faudrait donc s’attendre à une mise à jour du Mac Studio autour du mois d’octobre cette année, puis à des MacBook Pro avec écran tactile d’ici la fin janvier 2027.