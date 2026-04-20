iPhone 18 Pro : sortie en septembre avec ces 10 nouveautés

Même si l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max ne seront pas lancés avant le mois de septembre, les rumeurs sont déjà nombreuses autour de ces appareils.

Il avait d’abord été avancé que les modèles iPhone 18 Pro intégreraient un système Face ID entièrement placé sous l’écran, avec uniquement la caméra frontale visible dans le coin supérieur gauche de la dalle. Les rumeurs les plus récentes indiquent toutefois qu’un seul composant de Face ID serait déplacé sous l’écran, ce qui se traduirait finalement par une Dynamic Island simplement plus petite.

Voici un récapitulatif des 10 fonctionnalités évoquées jusqu’à présent pour les modèles iPhone 18 Pro, à la date du 20 avril.

Un nouveau coloris Dark Cherry

La couleur signature des iPhone 18 Pro serait Dark Cherry, aux côtés de Light Blue, Dark Gray et Silver.

Les coloris actuels Cosmic Orange et Deep Blue devraient en revanche disparaître.

Une Dynamic Island plus petite

Selon plusieurs rumeurs, l’illuminateur flood de Face ID serait déplacé sous l’écran sur les modèles iPhone 18 Pro.

Ce changement ouvrirait la voie à une Dynamic Island plus compacte sur les deux appareils.

Des écrans LTPO+ pour améliorer l’autonomie

Les prochains modèles Pro devraient conserver le design général des iPhone 17 Pro, avec des écrans de 6,3 pouces et 6,9 pouces ainsi qu’un bloc photo arrière en forme de plateau intégrant trois capteurs.

Les écrans utiliseraient toutefois une technologie dite LTPO+, qui devrait contribuer à améliorer l’autonomie.

Une ouverture variable pour l’appareil photo principal

L’appareil photo principal Fusion 48 mégapixels des deux modèles iPhone 18 Pro devrait bénéficier d’une ouverture variable.

Cela permettrait aux utilisateurs de contrôler la quantité de lumière qui traverse l’objectif pour atteindre le capteur, avec à la clé un meilleur contrôle de la profondeur de champ.

Il reste toutefois difficile de savoir à quel point cette amélioration sera réellement significative, car les iPhone utilisent des capteurs d’image plus petits que ceux des appareils photo traditionnels en raison des contraintes de format propres aux smartphones.

Une puce A20 Pro gravée en 2 nm

La future puce A20 Pro d’Apple devrait utiliser le premier procédé 2 nm de TSMC, alors que la puce A19 Pro reste gravée en 3 nm.

Grâce à cette architecture 2 nm et à un nouveau design d’encapsulation, l’A20 Pro devrait offrir des gains solides en performances et en efficacité énergétique d’une génération à l’autre.

Un modem C2 de nouvelle génération

Le modem cellulaire maison C1 d’Apple, compatible 5G et LTE, a fait ses débuts l’an dernier dans l’iPhone 16e, avant d’être suivi par une puce C1X dans l’iPhone Air.

Apple affirme que le modem C1X est jusqu’à deux fois plus rapide que le C1, tout en étant le modem le plus économe en énergie jamais intégré à un iPhone.

Ces progrès devraient se poursuivre avec le modem C2 de troisième génération sur les iPhone 18 Pro.

Une connexion 5G par satellite

Grâce au modem C2, les iPhone 18 Pro prendraient aussi en charge la 5G par satellite pour naviguer sur le web sans Wi-Fi ni connexion cellulaire traditionnelle.

Cette évolution pourrait marquer une étape importante dans l’élargissement des usages satellite sur iPhone.

Une puce N2 pour la connectivité

La plupart des modèles iPhone 17 ainsi que l’iPhone Air embarquent une puce N1 conçue par Apple, qui gère le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread.

Apple affirme que cette puce améliore aussi les performances globales et la fiabilité de fonctions comme Partage de connexion et AirDrop.

Les iPhone 18 Pro devraient recevoir la future puce N2, même si les améliorations exactes apportées par cette évolution ne sont pas encore connues.

Un bouton Camera Control simplifié

Apple prévoirait de simplifier le bouton Camera Control sur les modèles iPhone 18 Pro.

La marque supprimerait la sensibilité tactile et le retour haptique. Le bouton repensé ne conserverait alors que la détection de pression.

Un Ceramic Shield arrière repensé

La zone arrière en Ceramic Shield dédiée à MagSafe adopterait un aspect plus givré et plus homogène sur les modèles iPhone 18 Pro, par rapport au design bicolore actuel.

Apple chercherait ainsi à offrir un rendu visuel plus fluide et plus intégré à l’arrière de l’appareil.

Apple devrait lancer l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et un iPhone pliable en septembre, avant l’arrivée d’un iPhone 18 standard, d’un iPhone 18e plus abordable et d’un iPhone Air de deuxième génération au début de l’année prochaine.