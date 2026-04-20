iPhone 18 : Apple le dégraderait pour réduire les coûts, selon un leaker

Apple réduirait les spécifications prévues de l’iPhone 18 standard afin de baisser ses coûts, affirme un leaker. Selon une publication récente relayée par MacRumors et 9to5Mac, le modèle standard se rapprocherait davantage de l’iPhone 18e sur plusieurs points techniques.

Dans une nouvelle publication sur Weibo, l’utilisateur connu sous le nom de Fixed Focus Digital explique que l’iPhone 18 intégrerait « certaines dégradations de fabrication » qui le rapprocheraient davantage du modèle plus abordable iPhone 18e. Cette décision serait présentée comme une mesure de réduction des coûts.

Apple aurait ainsi choisi de mettre en place de nouvelles stratégies de contrôle des coûts sur cet appareil, avec des ajustements précis touchant les procédés de fabrication, les puces, la mémoire et d’autres éléments. Le résultat rapprocherait « effectivement » l’iPhone 18 du modèle 18e.

Un iPhone 18 plus proche de l’iPhone 18e

Sur les iPhone 17e et iPhone 17, les principales différences concernent actuellement la Dynamic Island, la taille d’écran, ProMotion, la luminosité, la caméra frontale, l’ultra grand-angle et l’autonomie.

Il n’est toutefois pas encore clair quels éléments distinctifs resteront vraiment en place entre les deux appareils lors de leur prochaine évolution.

Une information que le leaker dit avoir recoupée

Le leaker affirme avoir « confirmé » et vérifié cette information à l’aide de plusieurs sources.

Il précise que cette fuite provient de la même source qui avait correctement indiqué que l’iPhone 17e conserverait une encoche, contrairement à d’autres rapports erronés qui annonçaient une Dynamic Island sur ce modèle.

Un lancement prévu plus tard que les modèles Pro

L’iPhone 18 standard est attendu plusieurs mois après les modèles iPhone 18 Pro, dans le cadre d’une toute nouvelle stratégie de lancement scindé.

L’annonce habituelle des iPhone à l’automne devrait inclure l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et le supposé iPhone pliable souvent appelé « iPhone Ultra ». L’iPhone 18e, l’iPhone 18 et l’iPhone Air 2 suivraient ensuite au printemps 2027.