iOS 27 pourrait abandonner la prise en charge de ces modèles d’iPhone

iOS 27 serait compatible avec la gamme iPhone 12 et les modèles plus récents, selon Instant Digital, un leaker Apple connu sur le réseau social chinois Weibo. Si cette rumeur se confirme, Apple abandonnerait la prise en charge de quatre modèles encore compatibles avec iOS 26.

Les appareils concernés seraient l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 11 Pro Max et l’iPhone SE de deuxième génération. Ces modèles continueraient toutefois à recevoir des mises à jour de sécurité pour iOS 26 pendant encore plusieurs années.

Les iPhone qui resteraient compatibles avec iOS 27

Toujours selon cette fuite, iOS 27 fonctionnerait sur les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max, ainsi que sur toute la gamme iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 et iPhone 17e. L’iPhone SE de troisième génération ferait aussi partie de la liste des appareils compatibles.

Cela signifie qu’Apple conserverait une compatibilité assez large, même si la coupure pour la génération iPhone 11 marquerait un nouveau resserrement des exigences matérielles pour la prochaine grande version d’iOS.

Apple Intelligence resterait réservé aux iPhone récents

Même si iOS 27 reste disponible sur les iPhone 12 et suivants selon cette rumeur, les nouvelles fonctions Apple Intelligence attendues avec cette mise à jour nécessiteraient un iPhone 15 Pro ou un modèle plus récent.

Autrement dit, tous les appareils compatibles avec iOS 27 ne profiteraient pas forcément des nouveautés les plus avancées en matière d’IA.

Apple présentera iOS 27 à la WWDC 2026

Apple dévoilera iOS 27 lors de la keynote de la WWDC 2026, prévue le lundi 8 juin, dans le cadre d’une conférence organisée du 8 au 12 juin. La première bêta développeur devrait être disponible le jour même, avant une bêta publique généralement attendue en juillet, puis un lancement final pour tous les utilisateurs en septembre.

Une mise à jour qui miserait surtout sur la stabilité

iOS 27 est déjà comparé par certains observateurs à Mac OS X Snow Leopard, dans le sens où Apple se concentrerait avant tout sur les corrections de bugs et les améliorations de stabilité.

Quelques nouveautés seraient malgré tout attendues, parmi lesquelles une application Siri dédiée, un curseur système pour ajuster plus finement l’opacité de Liquid Glass, une autocorrection du clavier améliorée et d’autres évolutions encore.

Une source crédible, mais pas infaillible

Instant Digital a déjà correctement anticipé certaines informations Apple par le passé, comme le coloris jaune de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus, ainsi que le bracelet Titanium Milanese Loop de l’Apple Watch Ultra 2.

Cela dit, la source n’a pas un historique parfait. Cette information sur la compatibilité d’iOS 27 doit donc encore être considérée avec prudence jusqu’à l’annonce officielle d’Apple en juin.