Google lance une application Gemini native pour Mac

Google déploie Gemini sur Mac avec une nouvelle application native pour macOS, disponible dès aujourd’hui. Gemini pour Mac peut être activé à l’aide d’un raccourci clavier, et l’application intègre des outils pour générer des images, analyser ce qui s’affiche à l’écran, examiner des fichiers et plus encore.

Gemini était jusqu’ici le dernier des trois grands services d’IA à ne pas disposer d’une application dédiée sur Mac, puisque OpenAI et Anthropic proposent déjà leurs propres applications macOS depuis un certain temps.

Gemini peut être appelé depuis n’importe où sur le Mac

Gemini peut être ouvert à tout moment sur le Mac grâce au raccourci Option + Espace, ce qui évite d’avoir à basculer vers une fenêtre dédiée.

Le raccourci Option + Maj + Espace permet, lui, d’ouvrir la fenêtre de discussion complète de Gemini.

L’application peut également être lancée depuis le Dock ou via la barre de menus, ce qui renforce son intégration dans l’environnement macOS.

Gemini peut voir une fenêtre pour offrir une aide contextuelle

N’importe quelle fenêtre ouverte sur le Mac peut être partagée avec Gemini, ce qui lui permet d’apporter une assistance contextuelle en fonction de ce que vous regardez.

Après avoir activé Gemini, il suffit de sélectionner l’option Partager la fenêtre pour permettre à l’IA de voir l’élément sur lequel vous souhaitez poser des questions.

Google précise toutefois que Gemini devra obtenir l’accès Accessibilité pour pouvoir lire des pages complètes dans une fenêtre de navigateur.

Génération d’images et de vidéos directement dans l’application

L’outil Nano Banana est disponible pour créer des images, tandis que Veo peut être utilisé pour générer des vidéos.

Google cherche donc à faire de son application Mac bien plus qu’un simple chatbot, en ajoutant directement des fonctions créatives et d’analyse visuelle.

Une application gratuite, avec plusieurs abonnements payants

Gemini pour Mac est disponible sur les Mac fonctionnant sous macOS 15 ou version ultérieure, et l’application peut être téléchargée et utilisée gratuitement.

L’accès gratuit à Gemini reste toutefois limité, et Google propose plusieurs abonnements avec des plafonds d’usage plus élevés.

L’offre Google AI Plus est affichée à 7,99 dollars par mois, Google AI Pro à 19,99 dollars par mois, et Google AI Ultra à 249,99 dollars par mois.

Google veut faire de Gemini un véritable assistant de bureau

Google explique que cette application Mac constitue une première étape vers un assistant de bureau personnel, proactif et puissant.

L’entreprise promet déjà d’autres annonces dans les prochains mois.