Chine : Apple en croissance sur les smartphones alors que le marché recule

Les livraisons de smartphones en Chine ont reculé de 4 % sur un an au premier trimestre 2026, selon les données de Counterpoint Research, avec Apple qui a affiché la plus forte croissance parmi les six principales marques du marché.

Le Market Monitor Tracker de Counterpoint attribue principalement ce recul à un effet de base élevé lié au programme de subventions gouvernementales de l’an dernier, ainsi qu’à la hausse du coût des composants. Counterpoint souligne que les promotions du Nouvel An lunaire en février ont apporté un léger soutien au marché, mais précise que « l’ampleur de ces remises a été freinée par une forte hausse des coûts de la mémoire ».

La hausse des coûts ferait déjà grimper les prix de vente des appareils neufs comme des appareils d’occasion, et cette pression devrait se poursuivre au deuxième trimestre.

Apple signe la plus forte progression parmi les grandes marques

Apple est remontée à la deuxième place du marché avec des livraisons en hausse de 20 % sur un an, portées par la forte demande pour la gamme iPhone 17, par des baisses de prix promotionnelles et par les subventions gouvernementales.

Selon Counterpoint, Apple serait le constructeur le mieux placé pour traverser la pénurie mondiale de mémoire en cours, grâce à son portefeuille de produits premium et à la qualité de sa gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Le cabinet estime qu’Apple devrait absorber en interne la hausse des coûts à court et moyen terme, ce qui pourrait lui permettre de gagner encore des parts de marché.

Ce résultat prolonge une dynamique déjà solide pour Apple en Chine. L’entreprise avait repris la première place dans le pays au quatrième trimestre 2025 avec des livraisons en hausse de 28 % sur un an, puis enregistré une progression des ventes de 23 % sur les neuf premières semaines de 2026.

Huawei reste premier, OPPO suit, Xiaomi chute fortement

Huawei conserve la tête avec 20 % de part de marché, soit son meilleur niveau depuis le quatrième trimestre 2020. Ses livraisons ont progressé de 2 % sur un an, aidées par ses relations avec des fournisseurs locaux, qui amortiraient mieux l’impact de la hausse des coûts de la mémoire.

OPPO prend la troisième place après la réintégration de realme, tandis que OnePlus a bondi de 53 % sur un an grâce aux séries Ace 6 et Turbo 6. Malgré cela, la décision d’OPPO d’augmenter les prix de modèles plus anciens en mars aurait pesé sur la demande.

vivo a également progressé de 2 % sur un an, soutenu par ses modèles d’entrée et de milieu de gamme.

À l’inverse, Xiaomi affiche le plus fort recul, avec une baisse de 35 % sur un an, ses modèles principaux ayant moins bien performé que la génération précédente.

Un marché sous pression, mais Apple pourrait en profiter

Counterpoint avertit que les fabricants font globalement face à un « double choc », entre la baisse des volumes livrés et l’érosion des marges.

Le cabinet prévoit que les livraisons de smartphones en Chine reculeront de 9 % sur l’ensemble de l’année.

Apple, au contraire, pourrait tirer parti de cette pression sur les coûts. En absorbant en interne la hausse des prix de la mémoire pendant que ses concurrents sont contraints d’augmenter leurs tarifs, la marque pourrait continuer à renforcer sa position sur le marché chinois.