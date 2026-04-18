Mac Studio : tout ce qu’il faut savoir sur le prochain modèle

Apple prépare une version mise à jour du Mac Studio attendue à un moment en 2026, et alors que les stocks des modèles actuels s’amenuisent, il est déjà possible de mieux cerner ce qui attend l’ordinateur de bureau le plus puissant d’Apple.

Le futur Mac Studio ne devrait pas bouleverser la formule actuelle, mais il pourrait apporter de nouvelles puces M5, un SSD plus rapide, quelques interrogations autour de la RAM et un rôle encore plus central dans la gamme Mac depuis la disparition du Mac Pro.

Un design qui ne devrait pas changer

Nous ne nous attendons pas à une refonte du Mac Studio, et aucune rumeur n’évoque pour l’instant un changement de design.

Le Mac Studio devrait donc conserver son format de type carré aux coins arrondis, dans un esprit proche de l’Apple TV ou du Mac mini.

Le Mac Studio reste un ordinateur de bureau bien plus compact que le Mac Pro désormais abandonné, avec une hauteur de 3,7 pouces et une largeur de 7,7 pouces. Le modèle actuel prend déjà en charge Thunderbolt 5, et la prochaine version devrait logiquement continuer dans cette voie.

Aucune rumeur ne fait état d’un changement dans la connectique.

Des puces M5 Max et M5 Ultra au programme

Le Mac Studio devrait adopter des puces M5 Max et M5 Ultra.

Apple a déjà lancé la puce M5 Max avec les MacBook Pro arrivés en mars, mais la M5 Ultra reste encore plus mystérieuse. La M5 Max peut aller jusqu’à un CPU 18 coeurs et un GPU 40 coeurs, avec une bande passante mémoire atteignant 614 Go/s.

Apple affirme que la M5 Max offre jusqu’à 30 % de performances CPU en plus sur les charges de travail professionnelles par rapport à la M4 Max.

La M5 Ultra devrait aller encore plus loin. Historiquement, les puces Ultra d’Apple reposent sur l’association de deux puces Max. La M5 Ultra pourrait ainsi proposer jusqu’à un CPU 36 coeurs et un GPU 80 coeurs.

Le Mac Studio actuel combine des puces M4 Max et M3 Ultra, car Apple n’a pas conçu de M4 Ultra. Le cycle M5 devrait donc permettre de réunifier la gamme sur une seule génération de puces, ce qui rendrait l’offre plus cohérente.

Un SSD potentiellement bien plus rapide

Les MacBook Pro M5 ont reçu un SSD plus rapide, et le Mac Studio pourrait profiter des mêmes améliorations.

Apple indique que le SSD mis à jour des MacBook Pro M5 peut être jusqu’à deux fois plus rapide que celui des MacBook Pro M4. Il serait donc logique que le prochain Mac Studio bénéficie lui aussi de ce gain.

La RAM reste un vrai sujet

À cause de la pénurie mondiale de mémoire vive, Apple a abandonné plus tôt cette année la version du Mac Studio avec 512 Go de RAM.

La machine actuelle plafonne à 256 Go de RAM, et cette limite pourrait très bien rester d’actualité sur le prochain Mac Studio.

Le MacBook Pro M5 Max prend en charge jusqu’à 128 Go de RAM, ce qui devrait logiquement constituer le plafond du futur Mac Studio M5 Max. Le modèle M5 Ultra pourrait, lui, monter jusqu’à 256 Go.

Les pénuries de RAM devraient se poursuivre tout au long de l’année, car les fabricants de mémoire privilégient les commandes des entreprises qui construisent des serveurs d’IA, très gourmands en mémoire. Il reste donc peu de capacité pour les produits grand public, ce qui a entraîné une hausse des prix.

De nombreux fabricants de PC et de smartphones ont déjà relevé leurs tarifs, mais Apple n’a pas encore modifié le prix du Mac Studio.

Des ruptures de stock qui interrogent

Apple a cessé d’accepter les commandes de certaines configurations du Mac Studio au début du mois d’avril, et elles sont désormais en rupture de stock.

Les versions avec 128 Go ou 256 Go de RAM ne peuvent plus être commandées, mais cela ne signifie pas forcément qu’un nouveau modèle arrive immédiatement.

Apple fait face à une forte hausse des prix de la DRAM et de la mémoire flash NAND, et le fait que seules les versions les plus riches en RAM soient indisponibles laisse penser qu’il s’agit surtout d’un problème d’approvisionnement plutôt que d’un signe clair d’un renouvellement imminent.

Un prix qui pourrait rester stable, mais avec des nuances

Aucune rumeur n’annonce pour l’instant une hausse de prix spécifique pour le Mac Studio. Il pourrait donc rester à 1 999 dollars en prix de départ.

Cela dit, Apple a augmenté le prix d’autres Mac cette année. Les MacBook Air M5 ainsi que les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max ont vu leur tarif de départ grimper, même si Apple a atténué cette hausse avec un stockage de base plus élevé.

Il est donc possible que le prix du Mac Studio augmente lui aussi, avec en contrepartie un modèle d’entrée de gamme qui commencerait à 1 To de SSD au lieu de 512 Go.

Le Mac Studio devient le vrai bureau pro d’Apple

Apple a abandonné le Mac Pro à la fin du mois de mars, ce qui fait du Mac Studio le seul véritable ordinateur de bureau professionnel de la marque.

Il existait déjà un important chevauchement entre le Mac Pro et le Mac Studio, le Mac Pro ne se distinguant réellement que par la présence de slots d’extension PCIe.

Désormais, les Mac de bureau d’Apple se résument au Mac Studio, au Mac mini et à l’iMac.

Quelle date de sortie pour le prochain Mac Studio ?

Il reste difficile de savoir exactement quand Apple présentera le nouveau Mac Studio, notamment à cause des tensions d’approvisionnement actuelles.

Il est possible qu’Apple réserve une partie de son stock de RAM pour les nouveaux modèles, ce qui expliquerait pourquoi certaines versions actuelles sont en rupture. Mais il est aussi possible que la situation soit suffisamment tendue pour forcer Apple à repousser le lancement.

Le prochain moment logique pour dévoiler un nouveau Mac Studio serait la WWDC. Apple a déjà présenté de nouveaux Mac lors de cette conférence par le passé, même si ce n’est pas systématique.

La keynote de la WWDC aura lieu le 8 juin, et si le nouveau Mac Studio doit arriver au cours du premier semestre 2026, c’est probablement à ce moment-là qu’il sera annoncé.

Si la machine n’arrive pas à la WWDC, il faudra plutôt regarder vers la fin de l’année. Les Mac sont rarement renouvelés en septembre, ce qui fait d’octobre ou novembre des fenêtres bien plus crédibles.