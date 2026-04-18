iPad mini OLED : date de sortie, prix et ce qu’il faut attendre

Selon les dernières rumeurs, Apple se rapprocherait du lancement de son iPad mini de nouvelle génération. Alors, à quoi faut-il s’attendre pour le successeur de l’iPad mini 7, lancé il y a plus d’un an ?

Les informations qui circulent évoquent à la fois une nouvelle puce plus puissante, le passage à l’OLED, une meilleure résistance à l’eau et une hausse de prix possible. Même si plusieurs points restent encore flous, les contours du futur iPad mini commencent à se préciser.

Une puce plus puissante pour l’iPad mini 8

Apple travaillerait sur une nouvelle version de l’iPad mini, identifiée en interne sous les noms de code J510 et J511, qui embarquerait la puce A19 Pro, selon des informations repérées dans du code partagé par erreur par Apple au mois d’août.

La puce A19 Pro a depuis fait ses débuts dans l’iPhone Air et les modèles iPhone 17 Pro. Sur les iPhone 17 Pro, Apple utilise une version plus haut de gamme avec un CPU à 6 coeurs et un GPU à 6 coeurs, tandis que l’iPhone Air profite d’une version intermédiaire avec un coeur GPU en moins.

Si cette fuite de code est exacte pour l’iPad mini 8, Apple devrait probablement utiliser la version intermédiaire de l’A19 Pro, déjà vue dans l’iPhone Air. Cette hypothèse semble cohérente avec ce qu’Apple avait déjà fait sur l’iPad mini 7, équipé d’une puce A17 Pro avec CPU 6 coeurs, mais d’un GPU à 5 coeurs au lieu du GPU 6 coeurs présent sur l’iPhone 15 Pro.

La puce A19 Pro est gravée avec le procédé N3P 3 nm de troisième génération amélioré de TSMC, ce qui doit permettre de petits gains en vitesse et en efficacité énergétique. Elle intègre aussi un Neural Engine à 16 coeurs, un système de cache dynamique de nouvelle génération et une compression d’image unifiée.

Le GPU de l’A19 Pro profiterait d’une architecture revue, avec un cache plus important, davantage de mémoire et des accélérateurs neuronaux intégrés à chaque coeur. Apple affirme que cette évolution permet d’atteindre jusqu’à trois fois la puissance de calcul graphique maximale par rapport à la génération précédente.

Il existe aussi une possibilité plus lointaine qu’Apple choisisse finalement la puce A20 Pro pour le nouvel iPad mini. Cette hypothèse provient d’une source relayée par MacRumors, après l’analyse d’un kit de debug du noyau macOS contenant des noms de code internes à Apple. Cela dit, l’iPad mini n’a pas toujours reçu la toute dernière puce A au moment de sa mise à jour, donc l’option A19 Pro reste aujourd’hui la plus plausible.

L’OLED serait la grande nouveauté de l’écran

Le passage de l’iPad mini du LCD à l’OLED est désormais largement évoqué par les rumeurs. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la petite tablette pourrait bien être le prochain appareil Apple à adopter cette technologie.

D’après un leaker chinois disposant de sources dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Apple aurait déjà évalué une dalle OLED fabriquée par Samsung pour son prochain iPad mini.

Il reste encore difficile de savoir si l’iPad mini 8 profitera d’un taux de rafraîchissement supérieur aux 60 Hz de l’écran LCD actuel de l’iPad mini 7. Mais comme le nouvel iPhone 17 standard utilise désormais un écran 120 Hz ProMotion, il serait logique d’espérer la même chose sur le premier iPad mini OLED.

Un autre rapport a également évoqué un écran qui passerait de 8,3 pouces à 8,7 pouces avec l’adoption de l’OLED.

Les dalles OLED contrôlent chaque pixel individuellement, ce qui permet d’obtenir des couleurs plus précises, des noirs plus profonds, un meilleur contraste, des temps de réponse plus rapides, de meilleurs angles de vision et davantage de liberté dans le design. Apple utilise déjà l’OLED sur tous ses iPhone haut de gamme, et la marque a introduit cette technologie sur l’iPad Pro en mai 2024.

En revanche, contrairement aux iPad Pro qui utilisent des panneaux OLED LTPO à double couche, l’iPad mini pourrait se contenter d’une dalle LTPS à simple couche, ce qui impliquerait probablement une luminosité inférieure.

Un design plus résistant à l’eau

Apple travaillerait aussi à offrir à l’iPad mini 8 un design plus résistant à l’eau, toujours selon Mark Gurman de Bloomberg. Le nouveau châssis rapprocherait le niveau de protection de la tablette de celui de l’iPhone, afin de la rendre plus sûre dans des environnements humides.

Pour y parvenir, Apple aurait conçu un nouveau système de haut-parleurs basé sur les vibrations, qui supprimerait le besoin de trous classiques pour les haut-parleurs. En utilisant des surfaces émettrices de son au lieu de grilles ouvertes, Apple pourrait réduire les points d’entrée potentiels pour l’eau et la poussière, et obtenir ainsi un appareil plus fermé et plus robuste.

Sur l’iPhone, Apple utilise déjà des adhésifs et des joints pour protéger les haut-parleurs et autres ouvertures de l’humidité. Mais l’approche envisagée pour l’iPad mini irait plus loin, puisqu’elle supprimerait potentiellement les ouvertures elles-mêmes.

Les modèles actuels d’iPad mini ne disposent d’aucune certification IP officielle. La prochaine version pourrait donc devenir le premier iPad mini à proposer une vraie protection certifiée contre l’eau.

Plusieurs brevets Apple vont aussi dans ce sens. L’un d’eux, daté de 2014, décrit un « système acoustique à panneau actionné mécaniquement », capable de faire vibrer des surfaces planes pour produire du son. En clair, certaines parties du châssis pourraient elles-mêmes faire office de membrane acoustique.

Cela suggère qu’Apple prépare depuis longtemps un système audio fermé basé sur les vibrations.

Une sortie plus probable au second semestre 2026

Selon le cabinet Omdia, l’iPad mini devrait adopter l’OLED en 2027. Mais ET News et ZDNET Korea ont toutes deux avancé l’idée d’une mise à jour OLED dès 2026. Bloomberg a même indiqué que cette évolution pourrait arriver dès cette année.

L’information la plus récente sur le sujet vient du leaker Instant Digital sur Weibo, qui affirme que l’iPad mini OLED serait lancé au plus tôt au second semestre 2026.

En mai 2024, un rapport indiquait déjà que Samsung Display avait commencé à développer des échantillons de panneaux OLED pour un futur iPad mini, avec un démarrage de la production de masse prévu dans son usine de Cheonan au second semestre 2025.

Le même rapport affirmait aussi qu’Apple introduirait l’OLED sur l’iPad Air en même temps que sur l’iPad mini en 2026. Mais Apple ayant mis à jour l’iPad Air en mars seulement, des rapports plus récents penchent plutôt pour un iPad Air OLED au début de 2027.

Cette lecture rejoint d’ailleurs un rapport publié en décembre par Display Supply Chain Consultants, selon lequel un iPad mini OLED de 8,5 pouces serait prévu pour 2026, tandis que les iPad Air OLED 11 pouces et 13 pouces suivraient en 2027.

Au final, aucune rumeur ne précise encore exactement la date de sortie du prochain iPad mini, mais un lancement plus tard dans l’année 2026 semble aujourd’hui l’option la plus crédible.

Un prix en hausse est probable

L’iPad mini équipé d’un écran OLED et d’une meilleure résistance à l’eau devrait être plus cher. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple pourrait augmenter le prix de l’appareil de jusqu’à 100 dollars.

Aujourd’hui, l’iPad mini démarre à 499 dollars. Mark Gurman avait déjà estimé par le passé qu’Apple devrait peut-être envisager une version plus abordable du mini, ou au moins revoir ce prix de départ, dans la mesure où la tablette se retrouve face à des produits concurrents souvent bien moins chers.

Pour les utilisateurs qui cherchent une solution plus accessible, l’iPad de 10e génération reste sans doute l’option la plus logique. Affiché à partir de 329 dollars, il reprend déjà plusieurs fonctions de l’iPad mini, comme Touch ID et Center Stage, tout en conservant un positionnement plus abordable.