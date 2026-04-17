Codex d’OpenAI gagne le contrôle de l’ordinateur, la génération d’images et la mémoire sur Mac

OpenAI déploie plusieurs nouveautés pour son agent de codage IA Codex. Désormais, Codex peut utiliser des applications de bureau sur Mac avec son propre curseur, voir ce qui s’affiche à l’écran, cliquer et saisir du texte afin d’accomplir des tâches.

Codex peut faire fonctionner plusieurs agents en parallèle sur Mac, sans gêner le travail de l’utilisateur. OpenAI explique que cette évolution sera particulièrement utile pour tester des applications, itérer sur des changements d’interface et gérer d’autres tâches du même type.

Codex devient plus personnel et plus autonome

Codex peut désormais mémoriser les préférences, les workflows récurrents, les piles technologiques et d’autres éléments liés à la manière de travailler de chaque utilisateur. Grâce à ces améliorations autour de l’automatisation, Codex est aussi capable de reprendre un travail après une pause en s’appuyant sur les fils de conversation existants.

OpenAI indique également que Codex peut désormais planifier du travail pour plus tard et avancer sur une tâche sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. L’outil est aussi en mesure de proposer du travail en s’appuyant sur le contexte des projets, sur la mémoire et sur les plugins connectés.

Un navigateur intégré pour guider plus précisément l’agent

Codex intègre désormais un navigateur directement dans l’application, ce qui permet aux utilisateurs de commenter les pages afin de donner des instructions plus précises à l’agent. OpenAI précise qu’à l’avenir, Codex pourra utiliser ce navigateur plus largement pour ouvrir des sites, suivre des parcours utilisateur, prendre des captures d’écran et inspecter les résultats.

Cette évolution montre qu’OpenAI cherche à faire de Codex un outil plus large que le simple codage, en l’orientant vers un véritable environnement de travail assisté par IA.

La génération d’images arrive aussi dans Codex

Codex a également été mis à jour pour utiliser gpt-image-1.5 afin de générer des images dans l’application. OpenAI estime que cette fonction peut être utile pour créer des visuels liés à des concepts produit ou à des maquettes.

Dans le même temps, Codex prend désormais en charge plusieurs onglets de terminal, la gestion des commentaires de revue sur GitHub, ainsi que l’ouverture directe de fichiers dans la barre latérale avec des aperçus enrichis pour des documents comme les PDF et les feuilles de calcul.

Plus de 90 nouveaux plugins pour enrichir le contexte

Avec cette série de nouveautés, Codex profite aussi de plus de 90 nouveaux plugins capables de combiner compétences, intégrations applicatives et serveurs MCP afin d’améliorer la collecte de contexte et les actions de l’agent.

Les mises à jour de Codex sont en cours de déploiement dès aujourd’hui pour les utilisateurs de l’application de bureau Codex connectés avec ChatGPT.

En revanche, les fonctions de personnalisation ne sont pas encore disponibles pour les utilisateurs Enterprise et Éducation de l’Union européenne et du Royaume-Uni, même si leur arrivée est annoncée prochainement. L’usage de l’ordinateur n’est pas encore disponible non plus dans l’Union européenne ni au Royaume-Uni.