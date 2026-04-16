iPhone 18 Pro : l’appareil photo à ouverture variable entre en production

Apple aurait commencé à accélérer sa chaîne d’approvisionnement pour un nouveau système photo à ouverture variable, attendu sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max dès septembre, selon ET News.

Apple n’a encore jamais intégré d’ouverture variable sur un iPhone. De l’iPhone 14 Pro à l’iPhone 17 Pro, l’appareil photo principal utilise une ouverture fixe à ƒ/1,78, ce qui signifie que l’objectif reste entièrement ouvert en permanence lors de la prise de vue.

À l’inverse, une ouverture variable permet à l’appareil photo de contrôler la quantité de lumière qui atteint le capteur. En faible luminosité, elle s’ouvre pour laisser entrer davantage de lumière, tandis qu’en pleine lumière, elle se referme pour éviter la surexposition. Cette évolution devrait aussi offrir davantage de contrôle sur la profondeur de champ.

Une nouveauté importante pour la photo sur iPhone

En décembre 2024, l’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, avait été le premier à affirmer que l’appareil photo arrière principal des deux modèles iPhone 18 Pro proposerait une ouverture variable.

Un rapport publié en octobre 2025 indiquait ensuite qu’Apple avançait bien sur cette technologie pour la prochaine génération d’iPhone et discutait déjà des composants avec ses fournisseurs.

La chaîne d’approvisionnement se met en place

Selon les sources industrielles citées par le rapport du jour, le fournisseur chinois Sunny Optical aurait déjà commencé à produire les actionneurs nécessaires au mécanisme d’ouverture variable, tandis que l’assemblage des modules photo devrait suivre au début de l’été.

Le principal partenaire photo d’Apple, LG Innotek, préparerait de son côté un démarrage de la production autour de juin ou juillet, avec l’installation d’équipements dédiés sur son site de Gumi, en Corée du Sud.

D’autres assembleurs de modules, comme Cowell, devraient également participer au processus.

LG Innotek pourrait prendre une place plus importante

ET News indique que LG Innotek devrait probablement prendre en charge une part plus importante de la production du module photo principal en raison de la complexité supplémentaire apportée par ce système.

Une situation similaire s’était déjà produite lorsqu’Apple avait adopté un téléobjectif tétraprisme plié sur l’iPhone 15 Pro Max. À ce moment-là, LG Innotek avait d’abord été le seul fournisseur retenu.

Un lancement attendu avec l’iPhone pliable

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient être annoncés aux côtés du tout premier iPhone pliable d’Apple aux alentours du mois de septembre.