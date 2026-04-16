iOS 26.4 n’est plus signé par Apple, ce qui bloque le downgrade depuis iOS 26.4.1

Apple a cessé aujourd’hui de signer iOS 26.4, ce qui signifie que les utilisateurs d’iPhone passés à iOS 26.4.1 ne peuvent désormais plus revenir à la version précédente du système. iOS 26.4.1 a été publié il y a une semaine.

Lorsqu’un logiciel est « signé », cela signifie qu’il peut passer la vérification côté serveur effectuée par Apple lorsqu’un utilisateur télécharge une nouvelle version d’iOS sur son iPhone.

Une mise à jour qui n’est plus signée ne peut pas être installée, car elle échoue à cette vérification.

Pourquoi Apple empêche le retour à l’ancienne version

Apple n’affiche pas aux utilisateurs les versions antérieures d’iOS une fois qu’une nouvelle mise à jour a été publiée.

En revanche, tant qu’un logiciel reste signé, il est encore possible de revenir à une version précédente via l’application Finder sur Mac ou via l’application Apple Devices sur un PC Windows.

Le fait de ne plus signer une version empêche les clients Apple d’installer des éditions plus anciennes et moins sécurisées d’iOS. Apple cesse généralement de signer une mise à jour environ une semaine après la sortie d’un nouveau logiciel.

Ce que corrige iOS 26.4.1

iOS 26.4.1 corrigeait des problèmes liés à la synchronisation iCloud ainsi qu’à la Protection de l’appareil volé sur les appareils d’entreprise.

Même si iOS 26.4.1 est actuellement la version publique disponible d’iOS, Apple teste également en bêta iOS 26.5.