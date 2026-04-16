4 nouvelles fonctions Apple Intelligence repérées dans le code d’Apple, probablement pour iOS 27

Le firmware iOS 27 devrait introduire au moins quatre nouvelles fonctions Apple Intelligence intégrées aux applications système, d’après du code backend découvert par Nicolás Alvarez et confirmé par MacRumors.

Apple devrait d’abord s’appuyer davantage sur Visual Intelligence dans iOS 27, notamment parce que l’entreprise développerait plusieurs appareils dopés à l’IA qui utiliseraient cette fonction. Apple travaillerait ainsi sur des lunettes connectées, des AirPods avec caméras et un accessoire IA portable de type pin’s ou pendentif.

Visual Intelligence pourrait gagner deux nouvelles capacités

Dans cette logique, Visual Intelligence semblerait sur le point d’ajouter au moins deux nouvelles fonctions.

L’une d’elles permettrait probablement de scanner une étiquette nutritionnelle afin d’obtenir plus d’informations, ce qui pourrait très bien s’intégrer à l’application Santé.

Une autre proposerait d’ajouter à Contacts des numéros de téléphone ou des adresses repérés sur un document imprimé. Visual Intelligence permet déjà d’ajouter des dates à l’application Calendrier, donc une fonction équivalente pour les contacts semblerait assez cohérente.

Wallet pourrait créer des passes numériques à partir de scans

Par ailleurs, l’application Wallet devrait gagner la possibilité de générer des passes numériques à partir de scans de billets d’événement, de cartes d’abonnement à une salle de sport et d’autres éléments du même genre.

Google Wallet sur Android propose déjà quelque chose de similaire, en s’appuyant sur l’IA pour identifier automatiquement le contenu d’un pass.

Safari préparerait aussi une fonction d’IA pratique

Dans Safari, Apple préparerait également une nouvelle fonction d’intelligence artificielle capable de nommer automatiquement les groupes d’onglets en fonction du contenu des onglets qu’ils contiennent.

Cela pourrait rendre l’organisation des onglets beaucoup plus fluide pour les utilisateurs qui manipulent souvent plusieurs groupes à la fois.

Des fonctions encore à confirmer

Il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que ces fonctions fonctionneront exactement de cette manière, puisqu’elles sont interprétées à partir du nom de chaînes de code isolées.

De la même façon, on ne sait pas encore avec certitude si elles apparaîtront bien dans iOS 27 ou dans une mise à jour ultérieure du système à venir. Mais le calendrier semble cohérent, étant donné qu’Apple travaillerait déjà sur une version plus intelligente de Siri dans iOS 27, avec une intégration plus poussée entre les applications.

Apple présentera iOS 27 lors de la WWDC en juin, avant un lancement attendu en septembre, juste avant l’arrivée des nouveaux modèles d’iPhone.